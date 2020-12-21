ترفيه بألوان ثقافات العالم في «دبي باركس»

المصدر: (دبي- البيان)

أطلقت دبي باركس آند ريزورتس، الوجهة الترفيهية المتكاملة الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، عن باقة مذهلة من الفعاليات الترفيهية، التي تبدأ خلال موسم الأعياد مع عروض حصرية مميزة في منتزه ليجولاند دبي وموشنجيت دبي، حيث تستمر حتى الفعاليات إلى 9 يناير 2021. ويحظى الضيوف بفرصة لقضاء أوقات استثنائية في ليجولاند دبي وموشينجيت دبي، مع عروض نوعية على لتذاكر.

وتشتمل فعاليات موسم الشتاء في دبي باركس آند ريزورتس على عروض بريكتاكيولار الاحتفالية في منتزه ليجولاند دبي، والتي تتيح للزوّار لقاء ليجو سانتا ومشاهدة شجرة العيد المذهلة المصممة من مكعبات ليجو، فضلاً عن الاستمتاع بتساقط الثلوج، ليتحول المنتزه في هذه المناسبة إلى عالم زاخر بأروع الأجواء الشتوية.

وستضم فعاليات منتزه موشنجيت دبي فقرات العيد الغنائية وغيرها من العروض الاستثنائية، فضلاً عن لقاء شخصيات المنتزه المحبوبة، بالإضافة إلى إطلاق السوق الليلي، الذي سيقدم لزواره أشهى الحلويات، لتكون دبي باركس آند ريزورتس محطة مثالية لقضاء تجارب ترفيهية ومفعمة بالمرح.

وتكتمل بهجة الاحتفالات مع الإقامة الفاخرة بفندق لابيتا في دبي باركس آند ريزورتس، والذي يقدم إضافة إلى خدماته من فئة الأربعة نجوم تجارب احتفالية وعروضاً مذهلة.

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