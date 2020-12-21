دبي تلهم العالم أساليب فنية عربية

المصدر: دبي - البيان

مع وضع اللمسات الأخيرة على الجناح الياباني في إكسبو 2020 دبي أخيراً، أفادت مصممة الجناح، ناغاياما يوكو، وهي من العقول اللامعة التي كانت تحول دبي إلى ساحة منافسة في مجال العمارة، أن تصميم الجناح الياباني مثل بالنسبة لها جملة تحديات جديدة بالكامل، إلى أن وجدت تشابهاً ما بين الأنماط الهندسية اليابانية والأرابسك العربي.

وقالت ناغاياما، وهي أول معمارية أنثى تصمم جناحاً يابانياً لمعرض، في حديث مع تلفزيون «إن إتش كي وورلد» الياباني في دبي: «إن اليابان ودبي يبدوان متباينتان»، لكنها لاحظت بعد التفكير فيما يربطهما معاً أو يمكنه أن يربطهما في المستقبل، أن هناك تشابهاً بين الأنماط الهندسية اليابانية والأرابسك العربي بخطوطه المتداخلة.

وأضافت ناغاياما التي صنعت اسمها بابتكار مساحات تجارية مميزة: اليابانية التقليدية تبدو مثل الأرابسك عندما تراها من زاوية مختلفة قليلاً، لكنني عملت على تصميم الغشاء الناعم لاستحضار الإحساس الياباني، فالغشاء ليس جداراً صلباً إنما نوع من مرشح رقيق موجود في الثقافة اليابانية، مثل شاشات الشوجي أو الستائر المصنوعة من الخيزران.

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