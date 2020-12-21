حماقي والعسيلي على مسرح «كوكا كولا آرينا» 25 الجاري

المصدر: دبي - البيان

ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، يستعد اثنان من أبرز نجوم الغناء المعروفين في العالم العربي، لتقديم عرض غنائي حصري على مسرح كوكا كولا أرينا يوم 25 ديسمبر 2020. وخلال هذا الحفل الغنائي الضخم، سيكون النجمان محمد حماقي ومحمود العسيلي حاضرين على المسرح لليلة واحدة فقط، لتقديم أجمل الأغاني، التي سيستمع بها الجمهور في المدينة.

ومع وجود أكثر من 10 ملايين متابع على انستغرام، فقد اختير الفنان المصري محمد حماقي للفوز بجائزة أفضل فنان في الشرق الأوسط من MTV، كما منحته شركة EMI للموسيقى العربية لقب صاحب أفضل مبيعات في الشرق الأوسط.

ويشتهر محمد حماقي بأغانيه الفريدة من نوعها مثل «بحبك كل يوم أكتر»، و«ناويها»، و«افتكرت»، حيث حققت جميعها نجاحاً كبيراً في جميع أنحاء العالم، وسيصعد محمد حماقي المسرح حصرياً لأداء أغانيه المفضلة، بحضور عشاق الموسيقى في المدينة.

كما يعود الفنان المصري محمود العسيلي لتقديم الأداء الثاني المباشر له على مسرح كوكا كولا أرينا في دبي، وذلك بعدما سبق له أن صعد المسرح خلال عام 2019 ضمن مهرجان Why Not Music Festival. وينضم محمود العسيلي إلى محمد حماقي حصرياً في عرض غنائي مذهل، ولا يقتصر إبداع الفنان محمود العسيلي على الغناء فقط، فهو أيضاً مؤلف وملحن ومنتج موسيقي.

وفي ظل انتشار جائحة «كوفيد 19» تطلب كوكا كولا أرينا من الجمهور الالتزام بتوجيهات حكومة دبي ورسالتها المهمة «نحن جميعا مسؤولون» وعدم حضور أي شخص في حال كان يشعر بأنه على غير ما يرام.

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