ديما بياعة تكشف حقيقة وضعها الصحي بعد إصابتها بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الفنانة السورية ديما بياعة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر فيديو بثته، يوم أمس السبت، في حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي انستغرام.

وطمئنت بياعة جمهورها إلى حالتها الصحية وقالت إنها بخير وفي تحسن مستمر. وأنها تتلقى حالياً العلاج المناسب مما أسهم بعدم تفاقم مضاعفات كورونا.

وأشارت ديما إلى أنها تأكدت من إصابتها بعد إجرائها لفحص المسحة الخاصة بكورونا.

وكشفت طريقة إصابتها بالفيروس قائلة: "انتقل لي الفيروس من صديقتي بعد أن زرتها في منزلها واستخدمت سيجارتها الإلكترونية عن طريق الخطأ، وبعد أيام تبين إصابة صديقتي بالفيروس، فأجريت التحليل وكانت المسحة إيجابية".

وفي الفيديو شاركت بياعة جمهورها بإحدى الوصفات العلاجية التي جربتها بنفسها واستطاعت من خلالها استرجاع حاستي التذوق والشم.

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