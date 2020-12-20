الجسمي وأنغام يطربان خورفكان في 31 ديسمبر

المصدر: (الشارقة - البيان)

في ليلة استثنائية، يلتقي فيها اثنان من نجوم الغناء العربي، وعلى تحفة معمارية مصممة على الطراز الروماني، تحتفل مدينة خورفكان مع عشاق الموسيقى والغناء 31 من الشهر الجاري بمدرجها الجديد التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، مع الفنان الإماراتي حسين الجسمي والمطربة المصرية أنغام، لتجّسد المدينة رؤيتها الفنيّة والسياحيّة في مشهد يلتقي فيه كورنيش خورفكان وحدائقها مع جبالها التي ستضاء بمعلمها الثقافي الجديد (مدرج خورفكان).

ويعتبر حفل الجسمي وأنغام، أول فعالية فنية تحتضنها خشبة المدرج، حيث أعدّ كل منهما برنامجاً غنائياً حافلاً يمزج ما بين الأغنيات الحديثة والقديمة التي وجدت صداها لدى قلوب المستمعين، فمن «ستة الصبح» و«شنطة سفر» مروراً بــ«الجبل» وصولاً إلى «الركن البعيد الهادي»، ستعيش مدينة خورفكان ليلة مشبعة بعذوبة الكلمة واللحن الأصيل.

وعلى صوت الجسمي في «بالبنط العريض» و«شفت»، و«مهم جداً»، و«بحبك وحشتيني» سيستمتع الجمهور بليلة فنية ساحرة تمزج ما بين الإيقاعات الخليجية وجمال اللحن والكلمة، وتُمتِع الفنانة المصرية أنغام جمهورها بباقة مختارة من أجمل الأغنيات الشهيرة مثل «يا ريتك فاهمني»، و«سيدي وصالك»، و«كل ما نقرب لبعض» و«عمري معاك»، وغيرها.

ويتسنى للراغبين بالحضور حجز تذاكر الحفل من خلال زيارة platinumlist.net، إذ حدد المسرح أعداد الحاضرين بنصف الطاقة الاستيعابية.

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