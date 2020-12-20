القرية العالمية وجهة العائلات في رأس السنة

المصدر: دبي - البيان

دعت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، ضيوفها للانضمام إليها ليلة الخميس 31 ديسمبر لاستقبال العام الجديد 2021 مع برنامج ترفيهي حافل بالروائع لجميع أفراد العائلة.

وتشتهر القرية العالمية بكونها الوجهة الأمثل للعائلات للاحتفال بليلة رأس السنة، وذلك من خلال تقديمها مجموعة من تجارب التسوق وتذوق ألذ المأكولات والجولات الترفيهية المثيرة والعروض الثقافية والترفيهية الأروع.

وفي موسم يوبيلها الفضي، سيكون ضيوف الوجهة في ليلة رأس السنة على موعد مع سبعة عروض للألعاب النارية بالتزامن مع انتصاف الليل في سبعة بلدان حول العالم وفقاً لفرق التوقيت، ليستمتعوا بسبعة أضعاف المرح ويقضوا أروع الأوقات خلال زيارتهم.

وقال شون كورنيل، مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية: «دفعنا الحماس الشديد لتوديع سنة 2020 والترحيب بسنة 2021 إلى القيام بذلك سبع مرّات! ستنطلق احتفالاتنا في الساعة الرابعة عصراً مع افتتاح بوابات القرية العالمية والترحيب بالضيوف في عالم من روائع التسوق وتذوق ألذ المأكولات من حول العالم إضافة إلى برامجنا الترفيهية المخصصة للصغار مع شخصياتهم الكرتونية المفضلة.

كما تستضيف منطقة الألعاب كرنفال عروض استثنائية تمنح الضيوف من جميع الأعمار فرصة الاستمتاع غير المحدود بكل الجولات الترفيهية خلال الليلة.

كما تنطلق عروض الألعاب النارية السبعة بالتزامن مع انتصاف الليل في سبعة بلدان ابتداءً من الساعة 8 مساءً، الأمر الذي بات تقليداً مميزاً في القرية العالمية يعشقه الضيوف من جميع أنحاء العالم. ولكون هذا العام كان استثنائياً، وبسبب عدم مقدرة الكثيرين من الاحتفال بالقرب من أحبائهم، فقد كان من الأساسي لنا أن نوفر تجربة احتفالية عائلية بأعلى معايير الصحة والسلامة».

ألعاب نارية

تبدأ عروض الألعاب النارية الرائعة في القرية العالمية بالتزامن مع انتصاف الليل في الصين في الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات، تليها تايلاند في الساعة 9 مساءً، وبنغلاديش في 10 مساءً، والهند في 10:30 مساءً، وباكستان في 11 مساءً، قبل أن تنطلق أروع العروض لتلك الليلة بالتزامن مع انتصاف الليل واستقبال 2021 في الإمارات، لتكون أروع الذكريات التي لا تنسى للضيوف.

وتستمر عروض الألعاب النارية لينطلق السابع والأخير في الساعة 1 بعد منتصف الليل بالتزامن مع دخول العام الجديد في موسكو، روسيا.

ونظراً لكونها وجهة التسوق الأولى لتبضع أروع الهدايا من حول العالم، يمكن لضيوف القرية العالمية الاستمتاع بتجربة زيارة 78 دولة واقتناء الأزياء الفريدة، والحرف اليدوية الأصيلة، والعطور، وقطع الديكور المنزلية، والكثير غيرها أثناء زيارة واحدة.

سواءً أكان الضيف يبحث عن قطع الديكور المصنوعة من الرخام الأصيل أم جواكيت الجلد الطبيعي من جناح باكستان، أحذية عصرية مصنوعة يدوياً من جناح لبنان، عطور عربية بروائح زخمة بإنتاج محلّي من جناح الإمارات، أو حتى لعب ودمى مميزة ومصنوعة يدوياً من جناح روسيا، فإنه بالتأكيد سيحصل على أكثر من ما يتمنى من خلال 3500 منفذ بيع تستضيفها القرية العالمية وأجنحتها المتنوعة.

وبعد الانتهاء من تجربة التسوق، بالتأكيد سيكون الضيوف بحاجة إلى إعادة شحن طاقاتهم بالطعام. هنا تتميز القرية العالمية دائماً بتوفير أكبر تشكيلة من النكهات الشعبية والمطابخ العالمية وجمعها في مكان واحد لهم للاستمتاع بأروع الأطباق وألذ الوجبات.

وعند الاختيار ما بين 19 مطعماً وأربعة مقاهٍ، تضم المطبخ السوري، والتايلاندي، والجورجي، والتركي، والهندي، سيكون الضيوف قد استمتعوا بأطايب النكهات تحضيراً لدخول السنة الجديدة. وإذا لم يكن ذلك كافياً، يمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بأكثر من 170 كشكاً للنكهات الشعبية العالمية المنتشرة في جميع أرجاء القرية العالمية.

عروض

وبالرغم من عدم تقديم عروض على المسرح الرئيسي أو عروض متجولة أو عروض ثقافية في أجنحة القرية العالمية في ليلة رأس السنة، والتي سيتم تعليقها كجزء من الإجراءات الاحترازية العالية المستوى التي تطبقها الوجهة، إلا أن العروض الترفيهية الخاصة بالأطفال ستستمر حتى الساعة 9:30 مساءً في مسرح الصغار.

ويشمل البرنامج الترفيهي في مسرح الصغار في ليلة رأس السنة عروضاً حيّة وحصرية لكل من الشخصيات الكرتونية «بين آند هولي» و«تشوتا بيم» و«بي جي ماسكس» ومجموعة من عروض المهرجين التفاعلية والتي يفضلها الأطفال حول العالم عامة وفي القرية العالمية خصوصاً.

كما يمكن للضيوف الاستمتاع بأكثر الأوقات إثارة في ليلة رأس السنة مع العرض الشيّق «المطاردة السريعة» الذي سيتم تقديمه خمس مرّات خلال الليلة، مع أكثر حركات المجازفة جرأة وتحدّياً في العالم.

سوار حصري

وفي الوقت نفسه، يمكن للضيوف الاستفادة من العرض الخاص الذي تقدمه منطقة «كرنفال» والحصول على السوار الحصري في ليلة رأس السنة، الذي يضمن لصاحبه الاستمتاع بتجربة غير محدودة لجميع الجولات الترفيهية طوال الليلة.

كما يمكن لصاحب السوار مضاعفة فرص الفوز بأروع الدمى المحشوة التي تشتهر بها «كرنفال» بحيث يحصل على فرصتين لكل لعبة عند الدفع مقابل فرصة واحدة. وتضم منطقة «كرنفال» أكثر من 30 جولة ترفيهية يتم تشغيلها بطاقة استيعابية مخفضة ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة، والعشرات من ألعاب المهارة وأكثر من 100 لعبة فيديو، جميعها يتم تعقيمها باستمرار بعد كل استخدام.

وستتوفر الأساور للبيع، مقابل 150 درهماً للشخص البالغ و110 دراهم للأطفال الذين يصل طولهم لغاية 130 سم، عبر الموقع الإلكتروني للقرية العالمية وتطبيق الهواتف الذكية الجديد ليتمكن الضيوف بعدها من الحصول على الإسوارة عند شبابيك التذاكر في منطقة «كرنفال».

تنويه

نوهت القرية العالمية أن ليلة رأس السنة هذه ستكون مخصصة للعائلات والسيدات فقط وأنها ستستقبل ضيوفها الخميس ابتداءً من الساعة 4 عصراً مع تمديد ساعات العمل حتى الساعة 2 بعد منتصف الليل حتى يتمكن الضيوف من الاستمتاع بجميع البرامج الترفيهية التي تقدمها لهم لأطول وقت ممكن وتترك معهم ذكريات من العمر تبقى في البال.

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