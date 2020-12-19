«أبوظبي 2021» يقدم العرض الأول عالمياً لأداء مسرح الباليه الأمريكي

المصدر: أبوظبي - البيان

تجسيداً لقيم الإبداع والابتكار والتنوع، يقدّم مهرجان أبوظبي 2021 ضمن برنامج دورته الثامنة عشرة، بالشراكة مع مسرح الباليه الأمريكي، اليوم، عرضاً عالمياً أول بعنوان «مسرح الباليه الأمريكي اليوم: المستقبل يبدأ الآن»؛ احتفالاً بمرور 80 عاماً على تأسيس مسرح الباليه الأمريكي، و25 عاماً على تأسيس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

وأشرف على برنامج عمل الإنتاج المشترك، المدير الفني لمسرح الباليه الأمريكي كيفن ماكينزي، وهو عرض افتراضي عبر المنصات الرقمية لمقتطفات من الإنتاج الكامل الذي تم إنجازه بشكل استثنائي فريد خلال فترة الحظر بواسطة الفقاعات المعزولة «ballet bubbles» مع ثلاثة عروض استجابة للظروف الطارئة خلال جائحة «كوفيد 19»، ويؤدي العرض أفراد مسرح الباليه الأمريكي المبدعين المتألقين بمن فيهم مصممو الرقصات جيما بوند وداريل جراند وبام تانوفيتز.

وأوضح مهرجان أبوظبي 2021، أن عرض «مسرح الباليه الأمريكي اليوم: المستقبل يبدأ الآن» سيكون متاحاً للجمهور حول العالم لمدة محدودة؛ حيث يمكن مشاهدة العرض عبر زيارة الرابط بدءاً من 20 ديسمبر وحتى 31 ديسمبر 2020.

جدير بالذكر، أن الدورة الثامنة عشرة من مهرجان أبوظبي 2021، تتضمن مشاركة 500 فنان يمثلون أكثر من 50 دولة، إضافة إلى 16 عرضاً عالمياً أول، و12 إنتاجاً خاصاً بالمهرجان، مع 8 أعمال إنتاج مشترك عالمية، و4 أعمال تكليف حصري إبداعية.

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