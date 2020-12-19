تغريدات النجوم.. إصابات بالجملة وهجوم على التنمّر والشائعات

المصدر: دبي ـ غسان خروب

إصابات بالجملة، وهجوم على التنمّر، وردود على الشائعات، ثلاثية هيمنت على معظم حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي شهدت تفاعلاً واسعاً مع عدد من القضايا التي شهدتها أروقة التواصل الاجتماعي، ففي الوقت الذي لا تزال فيه خلافات حلا الترك ووالدتها تتصدر المشهد، أصابت سهام الشائعات بعض النجوم، فيما عانى بعضهم من «الكسور»، فيما بدت حسابات نجوم الإمارات أكثر هدوءاً من نظيرتها.

«البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بثلة من التغريدات، والبداية كانت مع الفنانة الإماراتية أحلام التي تفاعلت مع الأخبار التي تعلقت بصحة الملحن نواف عبد الله، الذي خضع في الأيام الأخيرة لعملية جراحية، وعلقت بالقول: «الحمد لله ربي لك الحمد والشكر.. هذا الإنسان رائع.. ربي يرفع عنه، ويتمم شفاءه»، كما وجهت التهنئة إلى الشعب البحريني، بمناسبة اليوم الوطني البحريني، وغردت بالقول: «كل عام ولنا البحرين قلب وعين».

«الاهتمام لا يكلف شيئاً، لكنه يعني الكثير»، تغريدة أطلقها الفنان حسين الجسمي، عبر حسابه على تويتر، مرفقاً إياها بصورة يحتضن فيها أحد الأطفال، وتعقيباً على حفله الغنائي الذي شهدته دبي أول من أمس.

طريقة مبتكرة

ومع انطلاق عروض فيلم «ووندر وومن 1984» (Wonder Woman 1984) في صالات السينما بالإمارات، آثرت ريل سينما الترويج له بطريقة مبتكرة، عبر بث ملصق الفيلم على واجهة برج خليفة، الأمر الذي لفت انتباه بطلة الفيلم الممثلة الإسرائيلية غال غادوت، والتي عبرت عن سعادتها بهذا الإعلان، حيث نشرت عبر حسابها في تويتر، المقطع المصور الذي يظهر فيه الملصق على برج خليفة، وعلقت عليها بالقول: «إنه أمر خيالي».

من جهة أخرى، لفت «اللوك الجديد» الذي أطل به الفنان السعودي رابح صقر، بعد إعلانه عن ألبومه الجديد الذي سيطرحه مطلع العام المقبل، حيث بدا فيه قريباً جداً من «لوك الممثل الأمريكي براد بيت»، وفي أول تعليق له على تشبيهه ببراد بيت، قال صقر: «شكراً من القلب، وكل من أساء لي.. أنا مسامحه من كل قلبي».

اعتذار زاهر

بعد انتشار خبر اعتذار الفنان أحمد زاهر عن المشاركة في مسلسل «اللي مالوش كبير»، أطلت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر انستغرام، لترد بالقول: «لا صحة له من الأساس»، ما يعني إدراج الخبر تحت إطار «الشائعة»، كما كشفت ياسمين خلال منشورها عن انضمام الفنان أحمد سعيد عبد الغني إلى مسلسلها «اللي مالوش كبير» والذي سيعرض في رمضان المقبل.

وبعد مرور أيام على إسدال مهرجان القاهرة السينمائي الستار على فعالياته، بدأت تتكشف بعض الإصابات بفيروس كورونا، حيث كشف الفنان صدقي فخر عن إصابته بالفيروس عبر فيسبوك، حيث قال: «أنا للأسف إيجابي كورونا»، والأمر كذلك انسحب على الفنانة بسنت شوقي، التي أعلنت عبر فيسبوك إصابتها بالفيروس.

إصابات النجوم

لم يكن هذا الأسبوع جيداً بالنسبة لبعض النجوم، وذلك بعد تعرضهم لإصابات أجبرتهم على الخضوع للعلاج، أولى هذه الإصابات كانت من نصيب الفنانة ناهد السباعي، التي نشرت عبر انستغرام صورة تظهر فيها وهي تضع الجبس على ذراعها بعد تعرضها للكسر، وهو ما انسحب على الفنان أمير شاهين الذي نشر صورة تجمعه مع صديقته الفنانة منه شلبي، حيث ظهر الأول مصاباً في يده، بينما أطلت منه شلبي وهي مرتدية «مشد طبي للرقبة». الفنان قصي خولي كان آخر المصابين، حيث كشف عن إصابته بكسر في قدمه خلال تصويره برنامج (انت مين؟)، وأكد أنه لم يخبر والدته بتفاصيل إصابته.

على صعيد التنمر، شنت الفنانة السورية شكران مرتجى، هجوماً عنيفاً ضد كل من أساء إلى الفنانة سامية الجزائري وتنمر عليها، بعد انتشار صورة للجزائري من كواليس مسلسل «الكندوش»، حيث قالت شكران: بعض الأفواه تحتاج إلى كاتم صوت، وبعض العقول تحتاج لإيقاف وإعادة تشغيل.

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