فعاليات ملتقى السمالية تنطلق غداً

المصدر: (أبوظبي - البيان)

يطلق نادي تراث الإمارات غداً فعاليات ملتقى السمالية الربيعي، الذي يأتي تنظيمه هذا العام عن بُعد عبر المنصة الرقمية للنادي، وتمتد فعالياته حتى الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري، بمشاركة المراكز الشبابية والنسائية التابعة للنادي، بورش تراثية فنية متنوعة، تشمل التراث البحري والبري للدولة، والسنع، والحرف اليدوية.

وأشار سعيد المناعي مدير إدارة الأنشطة في نادي تراث الإمارات، إلى أن ملتقى السمالية يعد من أقدم الملتقيات التي ينظمها النادي بهدف تعزيز الانتماء والولاء للوطن وترسيخ الهوية الوطنية، وإيصال رسالة الآباء والأجداد إلى جيل الأبناء.

وأضاف: «نحرص في ملتقى السمالية على تنمية روح المواطنة لدى الناشئة والشباب وترسيخ قيمة التمسك بالعادات والتقاليد والتراث الوطني، وإكسابهم المعارف والقيم والاتجاهات التي تمكنهم من فهم التراث، فضلاً عن تعريف الناشئة والشباب بمكونات التراث وعلاقته بالهوية الوطنية».

وأوضح المناعي أن الملتقى يتضمن العديد من الورش المتنوعة والهادفة، يقدمها نخبة من المدربين التراثيين، ومن أهمها ورش السنع، والحرف اليدوية، والألعاب الشعبية، والتراث البحري، والصقارة، وسوف يتم بث الورش في الأسبوع الأول للملتقى من المراكز النسائية التابعة للنادي (أبوظبي، السمحة، العين)، أما الأسبوع الثاني فهو مخصص للمراكز الشبابية (أبوظبي، العين، السمحة، الوثبة، سويحان).

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