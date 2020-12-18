إطلاق 6 ترجمات لـ4 أعمال فائزة بجائزة زايد للكتاب

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، إطلاق ست ترجمات لأربعة أعمال فازت بالجائزة في فرعي أدب الطفل والآداب، والتي نشرت باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأوكرانية بالتعاون مع أربع دور نشر عالمية، وذلك بالتزامن مع احتفالات الأوساط الأدبية باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام.

وتشمل قائمة الكتب الفائزة في فرع أدب الطفل والناشئة التي جرى ترجمتها قصة «أحلم أن أكون خلاط أسمنت» للكاتب الكويتي حسين المطوّع، الفائزة عام 2019، والتي ترجمت إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية بالتعاون مع دار النشر الكندية «ذا بوك لاند بريس» وإلى الألمانية بالتعاون مع دار«سوجيت فيرلاج» للنشر، وقصة «بلا قبعة» للكاتبة الكويتية لطيفة بطي، الفائزة عام 2017 والتي ترجمت إلى اللغة الفرنسية بالتعاون مع دار النشر الكندية «ذا بوك لاند بريس».

أما ترجمات الروايات الفائزة في فرع الآداب فضمت رواية «خريف البراءة» للكاتب اللبناني عبّاس بيضون، الفائزة عام 2017، والتي ترجمت إلى اللغة الأوكرانية بالتعاون مع دار«أنيتا أنتونينكو ببليشرز»، ورواية «مجانين بيت لحم» للكاتب الفلسطيني أسامة العيسة، الفائزة عام 2015 والتي ترجمت إلى اللغة الفرنسية من دار نشر «بيلفيل إيديشنز»، بعد أن قامت دار «أنيتا أنتونينكو ببليشرز» العام الماضي بترجمتها إلى الأوكرانية إثر حصولها على منحة الترجمة في عامها الأول.

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