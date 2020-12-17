آرت دبي 2021 أول فعالية فنية عالمية «حضورية»

المصدر: دبي - البيان

أعلن آرت دبي عن القائمة الكاملة للمعارض المشاركة، وتفاصيل قاعات العرض الجديدة، وبرامج النسخة الرابعة عشرة من آرت دبي، والمقامة في الفترة 17 – 20 مارس 2021 في مدينة الجميرا، وذلك بمشاركة 85 معرضاً تمثل 36 بلداً.

وبالتزامن مع اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، يقدم آرت دبي قائمة طموحة من المعارض الفنية المشاركة من مختلف البقع الجغرافية، بالإضافة إلى برامج متميزة تتماشى مع إجراءات الصحة والسلامة في الدولة، وشراكات جديدة، ومنهجيات مبتكرة يقودها الفنانون أنفسهم بهدف تقريب المسافات الثقافية وتوطيد العلاقات الفنية وتعزيز التواصل الجماهيري الفني، وتسليط الضوء على الفنون من منطقة الجنوب العالمي.

تضم نسخة هذا العام من آرت دبي، والذي يعد، كما أعرب مديره بابلو ديل فال، الحدث الفني العالمي الوحيد المقام في الربع الأول من سنة 2021. وينظم الحدث بالشراكة مع «دبي للثقافة» وإرم القابضة وبرعاية جوليوس باير، ويضم برنامجاً فنياً يحظى بتصميم وإشراف الفنانين المشاركين في المعرض، وتتضمن مجموعة من الفعاليات الفنية والموقعية الحية في مختلف مواقع دبي.

كما يشتمل الحدث على برنامج جديد بتصميم وإشراف نخبة من الفنانين المشاركين في المعرض غني بأعمال فنية تفويضية موزعة في أنحاء الإمارة. واحتفالاً باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتزامن مع انطلاق إكسبو دبي في 2021، تسلط النسخة ال14 من آرت دبي الضوء على جهود التضافر والتعاون بين المؤسسات الثقافية بالدولة.

عروض حية

وستقام هذه التجمعات في مختلف أنحاء الإمارة لتشمل عروضاً حية شاطئية، وجولات موجهة في أسواق المدينة القديمة، ورحلات بالقارب بين الجزر، وأغاني الكاريوكي، وغيرها من البرامج التفاعلية التي يصممها وينتجها الفنانون المشاركون في المعرض بهدف تعزيز التواصل الإنساني بطرق مستوحاة من سياقاتنا المحيطة بنا.

وتشمل قائمة الفنانين المشاركين في هذه التجمعات أسماء عديدة، منها : لورنس أبو حمدان (الأردن)، وكريستوفر أردينا (الفلبين)، وإيفان أرغوتي (كولومبيا)، وتانيا كاندياني (المكسيك)، وجيمس كلار (الولايات المتحدة).

ويمكن لزوار نسخة آرت دبي 2021 التعرف على مختلف التوجهات الفنية عبر قاعات العرض الرئيسية الثلاث، كونتمبراري ومودرن وبوابة، في سياقات جغرافية وثقافية تنأى عن المنظور الغربي التقليدي للفنون.

تشكيلة متنوعة

يقدم قسم آرت دبي كونتمبراري للفن المعاصر تشكيلة متنوعة من المعارض والفنانين، ليستمتع الزوار بالأعمال المتميزة من المراكز الفنية الصاعدة جنباً إلى جنب مع تلك المعروفة عالمياً.

فيما يحظى قسم آرت دبي مودرن للفن الحديث بإشراف القيمَين الفنيين سام بردويل وتيم فيلراث ليعرض نخبة من أعمال عمالقة القرن العشرين. ويعود قسم بوابة بحلةٍ جديدةٍ وبإشراف القيّمة الفنية نانسي أداجانيا ليسلط الضوء على عروض فنية فردية أقيمت خلال العام الماضي أو خصيصاً للمشاركة في المعرض.

وأعرب بابلو ديل فال، المدير الفني لآرت دبي، عن تطلعه لإقامة نسخة 2021 من المعرض، حيث قال: نحن ممتنون للدعم المتواصل الذي تقدمه المعارض المشاركة، وللثقة التي أولتنا إياها هذه المعارض خلال العام الماضي. ويسعدنا في آرت دبي أن نعلن عن عودة أكثر من 90% من المعارض المشاركة سابقاً للمشاركة في النسخة الرابعة عشرة، ونحن فخورون بالتنوع الذي تمثله المعارض المشاركة.

نحن نؤمن بأهمية تقريب المسافات بين المجتمعات الفنية في فعاليات حضورية، وعلى اعتبار أن آرت دبي هو الحدث الفني العالمي الوحيد المقام في الربع الأول من سنة 2021، فنحن نثق تماماً بإمكانية منصتنا الفنية في توفير تجربة فريدة ومتميزة للزوار الراغبين باستكشاف الفنون العالمية والتواصل معها من جديد.

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