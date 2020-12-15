المخرج الأمريكي أوليفر ستون يتلقى اللقاح الروسي

المصدر: د ب ا

قال المخرج الأمريكي أوليفر ستون في حوار مع التلفزيون الروسي في موسكو إنه تلقى اللقاح الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح أنه حصل على الجرعة الأولى من اللقاح الذي يتم تناوله على جرعتين منذ بضعة أيام، مضيفا أنه سوف يعود لروسيا للحصول على الجرعة الثانية، بحسب ما قاله في حوار مع شبكة تشانل وان أمس الاثنين.

ويذكر أن ستون حصل على ثلاثة جوائز أوسكار عن أفلام " ميدنايت اكسبريس عام 1978" و " بلاتون 1986"و " بورن او ذا فورث اوف جولاي 1989".

وكان ستون قد أثار جدلا خلال الأعوام الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية بآرائه المؤيدة للكرملين، وشملت إجراء سلسلة حوارات مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين عام 2017، أطلق عليها " حوارات بوتين".

وقال ستون في الحوار هذا الأسبوع" نشكر الله أن بوتين يتولى الرئاسة". ووصف ستون بوتين بأنه قوة لحفظ السلام والاستقرار في العالم، على الرغم من العقوبات الغربية ضد روسيا.

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