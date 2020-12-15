أنغام عالمية في ثاني أيام المهرجان

المصدر: دبي - البيان

تحيي المغنية العالمية آن-ماري ودي جي فرقة كلين بانديت لموسيقى البوب والمغنية المتجولة ياسمين جرين حفلاً موسيقياً يقدم العديد من الأغاني والمعزوفات العالمية، وذلك يوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر في إطار فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمهرجان دبي للتسوق.

وتختتم النجمة العالمية ودي جي فرقة كلين بانديت لموسيقى الإلكترونيك والمغنية ياسمين جرين يومين من العروض الموسيقية المباشرة، والترفيه العائلي وغيرها، وذلك من خلال الحفل الذي يقام في «اتصالات ماركت او تي بي» في حديقة البرج بمنطقة وسط مدينة دبي وبالتعاون مع الشريك الإذاعي الرسمي «فيرجن راديو دبي» وإعمار.

وسيكون حفل آن-ماري ودي جي فرقة كلين بانديت وياسمين جرين أحد أبرز فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمهرجان دبي للتسوق، حيث يفتح «اتصالات ماركت او تي بي» في الساعة 12:00 ظهراً ويبدأ الجلوس للحفل الساعة 5:30 مساءً. كما سيضم «اتصالات ماركت او تي بي» مجموعة من بائعي المأكولات والمشروبات ومفاهيم وأنشطة البيع بالتجزئة الفريدة لجميع أفراد الأسرة.

وقالت النجمة العالمية آن-ماري: «تسعدني العودة إلى دبي مرةً أخرى من خلال حفل الافتتاح الكبير لمهرجان دبي للتسوق الأسبوع المقبل. ويعد هذا المهرجان حدثاً استثنائياً يقدم تقويماً متنوعاً ومزدحماً بالفعاليات للزوار من جميع أنحاء العالم». ويلتزم الحفل بجميع الإجراءات الاحترازية المهمة للحفاظ على صحة وسلامة الجمهور، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وفحص درجات الحرارة وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

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