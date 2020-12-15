ينثر الفرح بالعام الجديد «دبي للتسوق»

المصدر: دبي - البيان

تستعد دبي للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة لتضفي أجواء البهجة والفرح والتفاؤل بالعام 2021 من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والحفلات المميزة. ومع اقتراب نهاية عام 2020 وبداية عام 2021، يعد هذا الوقت مثالياً لوضع خطط الاحتفال بانطلاق العام الجديد.

وتتزامن احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة في المدينة مع مجموعة من الفعاليات الترفيهية التي يقدمها مهرجان دبي للتسوق، وهو ما يصنع أجواء احتفال مثالية سيستمتع بها سكان دبي وزوارها. فمن خلال الأسواق المليئة بالمرح، والعروض الفنية المباشرة التي يقدمها عدد من أشهر وأفضل الفنانين والموسيقيين في العالم، ستكون هذه الاحتفالات أمسية رائعة لجميع أفراد الأسرة.

وتسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق، الضوء على أبرز الفعاليات المتزامنة مع احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة في دبي، والتي تقام ضمن إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة.

أسواق المهرجان

يمكن للعائلات والأصدقاء المتجهين إلى سوق مهرجان دبي للتسوق في وجهة السيف الذي تقدمه شركة الفوعة خلال ليلة رأس السنة الجديدة، استكشاف عرض الطائرات الورقية، وكذلك مشاهدة بالونات تتخذ شكل مخلوقات بحرية بالحجم الحقيقي والكبير، وهو ما يحول هذه المنطقة إلى ما يشبه أرض العجائب.

كما يمكن لمحبي قصة الأطفال الكلاسيكية «أليس في بلاد العجائب» زيارة سوق مهرجان دبي للتسوق في منطقة الخوانيج، حيث يقدم هذا السوق فعاليات ترفيهية تضم المتاهة السحرية، إلى جانب منطقة حفلات الشاي، والسينما الخارجية، ومنطقة الفنون والحرف اليدوية، بالإضافة إلى الشجرة الناطقة، وبحيرة الأمنيات، والكثير من وسائل الترفيه الأخرى، وهو ما يجعله مكاناً رائعاً للعائلات لبدء احتفالاتهم بهذه المناسبة.

الحفلات الموسيقية

يمكن لمحبي الموسيقى العربية الاستمتاع بثلاث حفلات مباشرة خلال ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، حيث يستضيف مركز دبي التجاري العالمي حفلاً مميزاً يحييه الفنان ناصيف زيتون. كما يحيي النجمان وائل كفوري ومحمد خيري حفل ليلة رأس السنة في فستيفال أرينا. ويستهل النجمان عام 2021 بمجموعة من أجمل أغانيهما في حفل مباشر رائع.

ومن جهته، يقدم منسق الموسيقى سعيد مراد، رائد الموسيقى الإلكترونية العربية المعروف عالمياً، أجمل مقطوعاته خلال عرض ليلة رأس السنة في دبي أوبرا لعام 2021 في أمسية رائعة تشمل أيضاً عروضاً لكل من دي جي سيف أند ساوند، وفرقة نوفو سول باند مع كاري غيبسون. وستنتشر الموسيقى في جميع أرجاء قاعة الاحتفالات الشهيرة بدبي أوبرا.

كما تحيي فرقة (KISS) الأمريكية لموسيقى الروك حفلاً أسطورياً في فندق أتلانتيس النخلة بمناسبة العام الجديد، وسيكون هذا الحفل الأكبر والأفضل في دبي، فيما سيتم تصوير العرض الحي والألعاب النارية باستخدام أكثر من 50 كاميرا تقدم مشاهد بزاوية 360 درجة. وسيجري بث هذا الحفل مباشرةً على شبكة الإنترنت بدءاً من الساعة 9 مساءً.

عروض التجزئة

يمكن للمتسوقين الاستمتاع بتشكيلة واسعة من الصفقات والعروض في مراكز التسوق والمتاجر في مختلف أنحاء المدينة، وذلك في إطار موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق، والذي يستمر حتى 30 يناير، ويشمل 3500 متجر يقدم تخفيضات تبدأ من 25 وحتى 75 بالمئة.

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