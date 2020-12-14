ريهانا مفاجأة أوبريت غنائي يحتفي باليوم الوطني الـ50

المصدر: دبي ـ غسان خروب

يبدو أن الرحلة إلى عام الخمسين لإعلان اتحاد الإمارات قد انطلقت، حيث بدأ عدد من الشعراء والنجوم بالاستعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة، رافعين معاً شعار «المحبة لدار زايد»، عبر أوبريت غنائي يجمع بين أجنحته مجموعة من عمالقة النجوم على الساحة الخليجية والعربية، ويشاركهم فيه أيضاً نجمة البوب العالمية ريهانا، التي سبق لها أن حطت رحالها في دبي مرات عديدة.

الأوبريت الغنائي الخاص بعام الخمسين، بدا الأبرز بين أعمال الشاعر الإماراتي أنور المشيري، الذي أطلق أخيراً عبر «انستغرام»، قصيدته «عظيم إحساسي»، حيث تشاركه الشاعرة العالية في صوغ الأبيات الشعرية الخاصة بالأوبريت الذي يتولى الملحن الكويتي فهد الناصر صوغ جمله اللحنية، وهو الذي أهدى متابعي حسابه على «انستغرام» «ميدلي الفنان فواز الرجيب» الذي تولى الناصر مهمة الإشراف عليه.

نجوم

قائمة نجوم الأوبريت بدت طويلة، حيث ضمت ثلة من فرسان الغناء الخليجي والعالمي، حيث تشارك فيه النجمة العالمية ريهانا، والفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة عزيزة جلال، وكذلك السعودي راشد الماجد، وعبدالمجيد عبدالله وماجد المهندس، ونوال الكويتية، وبلقيس، وذلك وفق ما أكده الملحن فهد الناصر في تصريحات أدلى بها أخيراً إلى برنامج «اي تي بالعربي»، حيث قال: «العمل الجديد يحمل مزيجاً بين اللون الشرقي والخليجي والغربي»، مبيناً أنه سيبدأ باللون الخليجي والإماراتي، الذي سيتولى تقديمه الفنان حسين الجسمي وبقية النجوم العرب، قبل أن ينتقل إلى الإيقاع الغربي الذي ستتولاه النجمة ريهانا، مؤكداً أن المستمع للإيقاع لن يشعر بـ«الانتقال»، كون العمل يحمل روحاً موسيقية واحدة.

مشاعر حب

ونوه الناصر إلى أن الأوبريت سيكون عبارة «عن مشاعر تتغنى بحب الإمارات»، موضحاً أن الأوبريت يحتاج إلى بذل جهد عالٍ، ولا سيما خلال عملية تسجيل أصوات الفنانين، وخاصة الأجانب منهم بسبب ترجمة الكلمات إلى الإنجليزية لتتناسب مع أصواتهم. وقال: «الأوبريت فيه جهد كبير من ناحية مزج الموسيقى الشرقية والغربية». مؤكداً أن مشاركة الفنانة القديرة عزيزة جلال في الأوبريت تعد واحدة من أبرز المفاجآت التي يحملها الأوبريت.

أوبريت الـ«50 عاماً» سيرى النور خلال العام المقبل، وذلك وفق ما أكده الشاعر أنور المشيري في وقت سابق، حيث أشار إلى أن موعد عرض الأوبريت سيكون موائماً لاحتفالات الدولة بيومها الوطني الـ50، وبين أنه يتعاون في هذا الأوبريت مع الشاعرة العالية، التي تقاسمه كتابة قصيدة الأوبريت.

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