«راشد لأصحاب الهمم» يستقبل وفداً من «الأوقاف وشؤون القصر»

المصدر: (دبي ـ البيان)

زار علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، أخيراً، مركز راشد لأصحاب الهمم، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له، مريم عثمان المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم، والتي اصطحبت الوفد في جولة شملت كافة مرافق المركز، حيث اطلعوا على كافة الفصول، واستمعوا إلى شرح مفصل حول الخدمات المقدمة لطلبة المركز، كما تفقد علي المطوع، الفصل الدراسي الذي تتكفل به مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، ويحمل اسم «غرفة التراث».

وخلال الزيارة، تم بحث سبل التعاون بين الطرفين، وإمكانات العمل على تحسين البيئة الخاصة بأصحاب الهمم في دبي، التي تعد واحدة من أكثر المدن في العالم اهتماماً بأصحاب الهمم. واطلع المطوع، على طرق التدريس «الافتراضية» التي يعتمدها المركز لطلبته.

وعبّرت مريم عثمان عن سعادتها بالزيارة، وقالت: «تأتي هذه الزيارة في إطار تعميق علاقتنا مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي، والتي تربطنا بها علاقة طويلة ومتينة، ونتعاون معها بشكل مستمر، بهدف الارتقاء بأصحاب الهمم، والخدمات المقدمة لهم، وبلا شك أن هذه الزيارة تحمل بين طياتها أبعاداً كثيرة، سيكون لها مردود طيب في نفوس أبناء المركز من أصحاب الهمم».

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