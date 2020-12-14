تمديد عرض فيلم «خورفكان» حتى 19 ديسمبر الجاري

المصدر: (الشارقة - البيان)

نظراً للإقبال الجماهيري الكبير، أعلنت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، عن تمديد فترة عرض الملحمة السينمائية التاريخية «خورفكان» الخاص بافتتاح مدرج خورفكان، على مدار خمسة أيام متواصلة؛ من 15 حتى 19 ديسمبر الجاري، ليعيش الجمهور من الساعة 7:30 حتى 9:30 مساءً وقائع بطولة أهل المدينة المقتبسة عن المؤلّفْ التاريخي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة (مقاومة خورفكان للغزو البرتغالي).

وجاء العمل السينمائي الذي يبدأ عرضه في صالات السينما المحلية في 17 ديسمبر الجاري، بإخراج العالميين الإيرلندي موريس سويني والبريطاني بين مول، وتدور أحداثه حول سلسلة من المواقف التاريخية البطولية التي جسّدها أهل مدينة خورفكان في صدّ الغزو البرتغالي الذي اجتاح المنطقة في العام 1507 ضمن الحملة التي قادها الجنرال البحري البرتغالي «أفونسو دي البوكيرك»، ليروي العمل سيرة المدينة على امتداد 27 عاماً.

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