مهرجان الشتاء في القرية العالمية ترفيه ثري بألوان البهجة والجمال

المصدر: دبي - البيان

دعت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، الضيوف للاستمتاع بمجموعة واسعة من التجارب الترفيهية الغنية بالمرح في موسم الأعياد، والاحتفال بعالم من الروائع في مهرجان الشتاء. وتعد القرية العالمية الوجهة العائلية المثالية للاحتفال بموسم الأعياد الذي تستمر فعالياته على مدى شهر في أجواء فصل الشتاء الرائعة.

في الحين الذي يتسارع به الناس حول العالم لتسوق الهدايا المثالية، وحدهم أصحاب الخبرة في التسوق هم من في القرية العالمية. وحتى بابا نويل يوجد في القرية العالمية للتسوق من خلال 3500 منفذ بيع مليئة بالهدايا المثالية للعائلة والأصدقاء من جميع الأعمار.

روائع

وقال شون كورنيل، مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية: «عمل أصدقاء بابا نويل على مدار الساعة في القرية العالمية لتوفير باقة من أجمل الروائع للعائلات من جميع أنحاء العالم.

وبعد الجهد الكبير، نحن الآن نستمتع بفعاليات تساقط الثلج الرائعة، في أجواء تتألق بها الأضواء حول الوجهة، وتلمع بها زينة الأعياد في عيون ضيوفنا، ويجول فيها بابا نويل راكباً على جمله، ونستمتع بكوب من الشوكلاته الساخنة في أجمل شتاء في العالم! نحن متحمسون للترحيب بجميع ضيوفنا للانضمام إلينا والاستمتاع بعالم من الروائع في احتفالات موسم الأعياد ومهرجان الشتاء في القرية العالمية».

وتستمر احتفالات مهرجان الشتاء في القرية العالمية لغاية 8 يناير المقبل، بعد أن انطلقت في 11 ديسمبر الحالي عندما استضافت الوجهة، وأول مرة في تاريخها، بابا نويل وأصدقاءه الذين سيستمرون في نشر أجواء موسم الأعياد حول الوجهة لغاية 26 ديسمبر.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بالتقاط أروع الصور التذكارية مع شجرة الأعياد في ممشى الاحتفالات والتي يصل ارتفاعها إلى 22 متراً وتزدان بعلب الهدايا التي تم تجميعها من 80 دولة حول العالم.

كما تسعى القرية العالمية لتحطيم رقم قياسي جديد يوم الجمعة 18 ديسمبر في أكبر عدد من الرسائل التي يتم كتابتها من قبل الضيوف إلى بابا نويل في 24 ساعة.

وسيتم في اليوم دعوة الضيوف للمشاركة في هذه المحاولة عن طريق كتابة رسائل إلى بابا نويل وذكر الهدايا التي يفضلون الحصول عليها من القرية العالمية ليقوم بابا نويل بعدها باختيار أفضل 25 رسالة ومفاجأة أصحابها في ليلة 25 ديسمبر.

رأس السنة

وتستعد القرية العالمية للاحتفال بليلة رأس السنة، يوم الخميس 31 ديسمبر، مع ضيوفها من العائلات من خلال عروض الألعاب النارية الرائعة التي تتعدد للاحتفال بدخول رأس السنة مع مختلف الدول من حول العالم على حسب فارق التوقيت. ويمكن للضيوف بعدها، ولغاية 8 يناير، استكشاف احتفالات الأعياد الثقافية الخاصة بثقافة روسيا التي يستضيفها جناح روسيا الجديد لهذا الموسم.

وجهة مثالية

تتألق القرية العالمية في موسم الأعياد بأروع الأجواء وأجمل الهدايا من حول العالم، لتكون الوجهة المثالية للجميع.وأعلنت القرية العالمية عن طرح الباقات العائلية للبيع في محطات مختارة من إينوك والتي توفر محتوى مثالياً لجميع أفراد العائلة للاستمتاع بتجارب القرية العالمية المتميزة هذا الموسم.

تستمر احتفالات موسم الأعياد في القرية العالمية إلى ما بعد يوم رأس السنة الميلادية ولغاية 8 يناير 2021، لتشمل احتفالات ثقافة روسيا بالموسم.

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