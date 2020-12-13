الشعراء العرب يحيّون «الراحل سلطان العويس»

المصدر: (دبي - البيان)

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية مهرجاناً شعرياً كبيراً بعنوان «مهرجان العويس الشعري الأول ـ تحية للشاعر الراحل سلطان العويس» بمشاركة نخبة من الشعراء العرب وذلك عبر منصة زووم الافتراضية، في الساعة السابعة من مساء يومي الأربعاء والخميس 16 و17 ديسمبر الجاري 2020، وتبث وقائعه مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.

يشارك في هذا المهرجان الكبير كل من الشعراء: صالحة غابش وكريم معتوق ومحمود نور من الإمارات، أحمد الشهاوي من مصر، يوسف أبو لوز من فلسطين، قمر صبري الجاسم من سوريا، جاسم الصحيح من السعودية، عارف الساعدي من العراق، محمد عبد القادر سبيل من السودان، محمد بابا حامد من موريتانيا، همدان دماج من اليمن، ويدير وقائع المهرجان إبراهيم الهاشمي من الإمارات، وعبده وازن من لبنان.

ويأتي المهرجان إحياءً لقيمة الشعر في الحياة العامة، وتثميناً لدور الشاعر الملهم والباعث على الأمل في المجتمع، حيث يعد الشعراء المشاركون في هذا المهرجان من ألمع الأصوات الشعرية التي ثابرت على كتابة الشعر رغم متغيرات الطقس الإبداعي الذي تمر به المنطقة العربية.

ودأبت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية على إقامة المهرجانات والندوات والحلقات النقاشية ذات القيمة الفكرية العالية التي تضيف إلى الرصيد الثقافي الكبير الذي رسخته المؤسسة منذ تأسيسها عام 1987 وحتى الآن، فضلاً عن توثيق كل الأنشطة الفكرية وإصدارها في كتاب قيم.

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