دبي في ديسمبر.. موسيقى وإبداع وجمال

المصدر: دبي ـ غسان خروب

دبي وجهة الفرح، هكذا عودتنا منذ زمن طويل، الكل يقصدها بحثاً عن الجمال والاستمتاع بالموسيقى وبأغنيات جميلة، أصحابها من «العيار الثقيل» على الساحة الفنية العربية، ممن يمتلكون قاعدة جماهيرية واسعة تحبهم كما تُحب «دانة الدنيا» التي تعودت أن تفتح قلبها قبل حدودها أمام الجميع، فأضحت واحة للسلام والمحبة.

في ديسمبر الجاري، حيث الجميع يستعد لوداع عام واستقبال آخر، يطمحون لأن يحمل لهم أطناناً من السلام والمحبة، يودعونه على وقع الإيقاع الموسيقي، وحفلات كثيرة، ستضج بها أروقة «دانة الدنيا» بدءاً من منتصف الشهر الجاري، وحتى مطلع يناير المقبل.

لقاء

«المحبة عنواننا وزرع السعادة مقصدنا»، شعار رفعة الفنان الإماراتي حسين الجسمي خلال تغريدة له، أطلقها أخيراً عبر حسابه على «تويتر»، يعلن فيها عن حفلته المقبلة في دبي، حيث يجتمع فيها مع زميله المصري تامر حسني. فهما عملاقان في الغناء العربي، ويمتلكان قاعدة جماهيرية واسعة، حيث سيقومان معاً بافتتاح فعاليات مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ 26، في برج بارك، بوسط مدينة دبي.

حفل الجسمي وحسني، الذي سيقام نهاية الأسبوع الجاري، بدا ناجحاً بامتياز قبل انطلاقه، حيث بيعت تذاكره بالكامل، ليبدو ذلك بمثابة برهان على مدى قدرة دبي على تنظيم الأحداث والفعاليات الفنية، ونثر الفرح على رؤوس زوّارها.

نجوم

ليلة 25 ديسمبر الجاري في «دانة الدنيا»، ستكون مرصّعة بالنجوم، حيث الموسيقى تضج في كل جنبات دبي، ففي الوقت الذي يستضيف فيه مسرح أرينا فستيفال أرينا بدبي فستيفال سيتي، «سلطان الطرب» جورج وسوف، رفقة الفنان ملحم زين، وزميلهما باسم فغالي، في حفل غنائي يمكن وصفه بـ «ثقيل الوزن»، حيث سيكون الجمهور على موعد مع أحدث أغنيات جورج وسوف الحاملة لعنوان «صاحي الليل»، وهي من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى، التي بدأ الترويج لها أخيراً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، سيصدح الفنان المصري محمد حماقي بصوته في كوكا كولا أرينا، حيث كان حماقي قد دعا جمهوره للانضمام إليه في احتفالات «أعياد الميلاد» بدبي، علماً أن آخر أغنيات حماقي «هو ده حبيبي» كانت قد احتلت المراكز الأولى على تطبيق أنغامي، كما يشاركه الحفل أيضاً الفنان محمود العسيلي.

إطلالة

آخر أيام 2020، ستشهد إطلالة الفنان وائل كفوري ومعه محمد خيري على الملأ من على خشبة مسرح أرينا دبي فستيفال سيتي، بينما يطل ناصيف زيتون على الملأ من على خشبة مسرح مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيودع الناس العام الجاري، على وقع إيقاع أغنيات كفوري وزيتون، اللذين يعدان علمين على الساحة الفنية العربية.

عرض «سيرك الجليد» الذي تستضيفه دبي أوبرا خلال الفترة من 24 وحتى 26 الجاري، سيكون بمثابة «مسك الختام» لقائمة الفعاليات الفنية التي تستضيفها دبي هذا العام، جمالية عرض «سيرك الجليد» تكمن في استحضاره لقصة إنشاء الكوكب، وتطور الإنسان ومسيرته الطويلة وصولاً حتى يومنا الحالي، ويمتاز هذا العرض بما يتضمنه من عروض ورقصات مذهلة، فضلاً عن كونه عرضاً مفعماً بالألوان والموسيقى والأزياء الرائعة.

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