تغريدات النجوم.. رحلة مع النغم وكواليس الدراما

المصدر: دبي ـ غسان خروب

«رحلة مع النغم» هكذا يمكن وصف معظم تغريدات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انشغل معظمهم في الترويج لأعمالهم الجديدة، ليبدو أن الساحة العربية ستشهد خلال الفترة المقبلة، منافسة «شديدة» بين نجوم الغناء، في وقت تبارى فيه نجوم الدراما لنشر صورهم في كواليس تصوير أعمالهم الجديدة.

«البيان» جالت بين حسابات النجوم وخرجت منها بجملة من التغريدات، حيث كانت البداية مع الفنان حسين الجسمي الذي بدأ أخيراً الترويج لحفله المقبل في دبي، والمقرر إقامته في 17 الجاري، ويشاركه فيه الفنان تامر حسني، حيث كتب الجسمي عبر تويتر: «المحبة عنواننا وزرع السعادة مقصدنا في حفل افتتاح مهرجان دبي للتسوق، نلتقي بكل شوق ونحترم التباعد من أجل سلامة الجميع في حديقة برج بارك في وسط دبي.. دعوتنا للفرح مفتوحة للجميع في يوم 17 ديسمبر».

ذكرى ثالثة

ورغم انشغالها بوضع اللمسات الأخيرة على ألبومها، إلا أن الفنانة أحلام لم تنس الذكرى الثالثة لرحيل الفنان أبو بكر سالم، حيث غردت بالقول: «رحمة الله على تاج الفن وعزه.. أستاذي الكبير أبو بكر سالم»، وفي ردها على تغريدة للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، التي يعلّق فيها على ألبومها الجديد، قالت أحلام: «معاليك اسمك في الألبوم تشريف، وأغنيتك اليتيمة التي لم أكن أريد أن تكون يتيمة، ستكون مفاجأة الألبوم، والله من غير رياء، والجميع سيسمع ويستمتع». وأضافت: «عمل كنت أبحث عنه ليكتمل فيه الألبوم.. اللون الوحيد والمتفرد في ألبومي وختامها مسك».

أكثر من 26 ألف مشاهدة، حققها البث المباشر الذي أطل فيه الفنان محمد عبده عبر حساب وزير الثقافة السعودي على انستغرام، حيث قدم خلاله مجموعة من الأغنيات من بينها «لو وفيت»، و«الرسايل» و«ليلة خميس» وغيرها. جمالية البث تمثّلت في حديث محمد عبده عن كواليس أغنياته وكيفية اختيارها وتلحينها.

في حين، كشف الفنان عبدالله الرويشد عبر «تويتر» النقاب عن أغنيته الجديدة «هجرتك»، وهي من كلمات علي مساعد، ألحان عبدالله الرويشد، من ناحية أخرى، وبمناسبة مرور 8 أعوام على رحيله، نشر الرويشد صورة تجمعه مع الموسيقار عمّار الشريعي.

وأرفقها بتعليق قال فيه: «في مثل هذا اليوم فقدت الساحة الفنية موسيقياً ومؤلفاً عبقرياً، أنغامه منفردة، وألحانه خاصة. في مثل هذا اليوم، فقدت الساحة الفنية قطعة موسيقية، وفقدت أنا قطعة من قلبي، يرحمك الله أخي وصديقي عمّار الشريعي».

دياب ينفي

على الصعيد العربي، وضع الفنان عمرو دياب، الشاعر بهاء الدين محمد، وللمرة الثانية في موقف محرج، بعد تداول رواد «التواصل الاجتماعي» لأسماء أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد، ما أجبر «الهضبة»، للخروج عن صمته، لينفي عبر الفيسبوك، ما يتردد من معلومات حول الألبوم، واضعاً بذلك بهاء الدين محمد، في «موقف محرج»، بعد قيام الأخير بنشر صورة تشويقية لأغنيته الجديدة مع عمرو دياب، قائلاً إن عنوانها يبدأ بحرفي «ب ــ ر»، تاركاً المجال للجمهور لتخمين اسم الأغنية بأنه «بيخسر»، قبل أن يسارع دياب إلى نفي الأمر تماماً، حيث كتب عبر الفيسبوك: «لا صحة لما يتم تناوله من أنباء حول مشاركة أغاني بعينها أو شعراء أو موزعين في الألبوم المقبل للفنان عمرو دياب، وسوف يتم نشر تفاصيل الألبوم قريباً».

أما الفنان جورج وسوف، الذي سيطل قريباً على جمهوره في دبي، فبدأ الترويج لأغنيته الجديد «صاحي الليل»، التي يقدمها باللهجة المصرية، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد محيي، وفي هذا الإطار نشر وسوف مقطعاً من الأغنية عبر حسابه على «انستغرام»، وعلى النسق ذاته، أطلق الفنان محمد عسّاف، حملة الترويج لأغنيته الجديدة، عبر نشره على تويتر صورة له من داخل الاستوديو.

وقال: «عمل فلسطيني جديد بالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية قريباً»، ويأتي هذا الإعلان في وقت يستعد فيه عسّاف لتقديم حفل «افتراضي» على مسرح دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في 16 الجاري.

رسالة مصوّرة

عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وجهت الفنانة هند صبري بصفتها سفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي رسالة مصوّرة إلى العالم، كشفت فيها عن تجربتها مع البرنامج لمواجهة الفقر وإهدار الغذاء، حيث جمعت هند في الفيديو مقاطع وصوراً تكشف عن جهودها على مدار الـ 10 سنوات الماضية.

وقالت في المقطع: «علمتني هذه السنوات الشعور بالامتنان، وأن أشكر الله على نعم كثير لا نشعر فيها.. قبل عشر سنوات وعدت نفسي بأنني لن أكون سفيرة للنوايا الحسنة بالاسم فقط، وآمل ألا أخذلكم أو أخذل نفسي».

وبالتزامن مع عرض الحلقات الأخيرة من مسلسله «الهيبة ـ الرد»، كشف الفنان تيم حسن عبر انستغرام، عن التفاصيل الأولى لمسلسله الجديد «أنا»، وقائمة الفنانات اللواتي سيشاركنه العمل. وكتب: «أنا... إنتاج صباح إخوان وإخراج سامر البرقاوي، وتأليف عبير شرارة.. رزان جمال ورولا بقسماتي..»، فيما لم يكشف بعد عن موعد عرض العمل الذي يأتي في 10 حلقات فقط، وكان تيم قد نشر صورة لشخصيته في العمل الجديد.

وتحت عنوان «جوقة الشر مجتمعة.. في المنصة 2»، أطل باسم ياخور أخيراً عبر انستغرام، بصورة تجمعه مع الفنان معتصم النهار، وشادي الصفدي، في كواليس تصوير مسلسل «المنصة 2» التي تتم حالياً في أبوظبي. وتأتي هذه الصورة في وقت يستعد فيه ياخور لبطولة مسلسل «على صفيح ساخن» من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج سيف الدين سبيعي.

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