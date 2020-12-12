«نادي الناشرين» ينظم جلسة «فرص الناشرين الهنود»

المصدر: (الشارقة - البيان)

في جلسة حوارية تعقد (عن بعد) بعنوان «فرص الناشرين الهنود في الشارقة والشرق الأوسط»، تستعرض هيئة الشارقة للكتاب، وتستضيف أحد كبار المؤثرين في سوق الكتاب الهندي، الناشر رافي ديسي، الشريك الإداري لـ«ديسي بووك»، التي تعد واحدة من بين أفضل خمس دور نشر في الهند، في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء المقبل.

وتأتي الجلسة ضمن فعاليات «نادي الناشرين»، وتديرها مستشارة النشر الدولية، ومؤسس شركة «أوريهام جروب» ايما هاوس، ضمن سلسلة جلسات حوارية مفتوحة ينظمها النادي (عن بُعد) عبر تطبيق التواصل المرئي «زووم»، حيث يمكن للراغبين الانضمام إلى الجلسة عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://bit.ly/3ndC3ok

ويستعرض ديسي خلال الجلسة من واقع خبرته الطويلة في قطاع النشر، الفرص المتاحة أمام الناشرين والكتاب الهنود في دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستناد إلى العلاقات التاريخيّة التي تجمع البلدين، وما تحتضنه الإمارات من فعاليات ومبادرات دولية تشكل منصة لسوق صناعة الكتاب عالمياً.

ويتوقف ديسي خلال الجلسة عند تجربته في قطاع النشر، بالإضافة إلى مشاركته في معرض الشارقة الدولي للكتاب على مدى 12 عاماً، ويبيّن أهمية المعرض بالنسبة لسوق النشر الهندي، وحجم تأثيره بوصفه أحد أكبر ثلاثة معارض للكتب في العالم.

ويعد رافي ديسي أول من حصل على شهادة ISO في صناعة الكتاب في الهند، وشركته هي الأولى التي تطرح للنشر الإلكتروني القائم على النظام الإيكولوجي في الهند من خلال شركتها الشقيقة «إي سي ميديا انترناشونال» EC Media International، بالإضافة إلى أن «إي سي ميديا» يعمل كمتجر كتب إلكترونية يحتوي على كتب بأكثر من 10 لغات.

ويهدف «نادي الناشرين» إلى دعم قطاع النشر ورفد العاملين فيه بالعديد من الخيارات الواعدة للارتقاء بأعمالهم، في ظلّ الظروف التي يمرّ بها العالم جرّاء انتشار فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى مناقشة العديد من القضايا المختلفة ذات الصلة بالمجال.

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