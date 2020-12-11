حسين الجسمي وتامر حسني يصدحان في حفل افتتاح مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

يحيي النجمان حسين الجسمي وتامر حسني حفلاً موسيقياً في الليلة الأولى من عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، قبل أسبوع من الموعد المعتاد، حتى تتمكن العائلات من الاستفادة من العطلة المدرسية وإجازة الأعياد وموسم مبيعات نهاية العام الذي يبدأ في 26 ديسمبر بدبي، حيث يقدم النجمان اللذان يتمتعان بشهرة كبيرة في العالم العربي، مجموعة من أجمل أغانيهما في حفل مباشر يوم 17 ديسمبر.

وقال الفنان الإماراتي حسين الجسمي: «نتطلع من خلال حفلنا في افتتاح مهرجان دبي للتسوق الحدث الرائد في مجال التسوق والترفيه على مستوى المنطقة والعالم إلى أن نعيش مع الجمهور لحظات من الفرح والسعادة والمحبة تحت مظلة سلامة الجميع من خلال عملية التباعد والحرص»، وأضاف قائلاً: «ستكون بإذن الله أمسية غنائية جميلة ومتميزة في وطني الحبيب دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور وتفاعل الجمهور في دبي ومختلف المناطق». من جهته، قال النجم المصري تامر حسني: «سعيد بمشاركتي في فعاليات مهرجان دبي للتسوق، وأود أن أشكر جميع القائمين على تنظيم هذا الحدث الكبير».

حفلات موسيقية

وتُقام احتفالات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية يومي 17 و18 ديسمبر في السوق الموسمي بحديقة البرج في وسط مدينة دبي، وتشمل الحفلات الموسيقية المباشرة في الهواء الطلق، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات المليئة بالترفيه مثل بائعي المأكولات والمشروبات والأنشطة العائلية وغيرها الكثير.

تُفتح الأبواب من الساعة 5:30 مساءً حتى 12 منتصف الليل يوم 17 ديسمبر. وتستضيف الليلة الافتتاحية مقدمة البرامج التلفزيونية لجين عمران، وتشمل عروض الألعاب النارية الرائعة بالإضافة إلى تألق برج خليفة بإضاءة خاصة كل ليلة.

وستتبع حفلات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية جميع احتياطات الصحة والسلامة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وقياس درجات الحرارة وارتداء الكمامات في جميع الأوقات. ويمكن لمحبي حسين الجسمي وتامر حسني الذين لم يتمكنوا من الحضور مشاهدة الحفل على الهواء مباشرةً عبر قناتي MBC ووناسة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت دبي.

فعاليات منوعة

ويعد حفل الافتتاح المميز انطلاقةً مثاليةً لمجموعة مذهلة من الفعاليات، بما في ذلك حفلات موسيقية يقدمها أشهر نجوم الموسيقى العالميين، وعروض الألعاب النارية والأضواء وأنشطة وعروض ترفيهية داخل مراكز التسوق تقدمها أشهر العلامات الرائدة في قطاع التجزئة، بالإضافة إلى احتفالات متميزة خاصة بليلة رأس السنة. وتشمل قائمة الفعاليات أيضاً سحوبات ضخمة مع فرص فوز بسيارات فاخرة وجوائز نقدية وغيرها الكثير.

ويشكل مهرجان دبي للتسوق حدثاً سنوياً يناسب العائلات من مختلف الجنسيات، حيث تحافظ مراكز التسوق ووجهات الفعاليات المشاركة على اتباع أعلى معايير الصحة والسلامة بما يتماشى مع الإرشادات الوقائية والإجراءات الاحترازية.

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