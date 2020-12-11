«معاً نبدع» في برنامج شتوي إماراتي بحريني

المصدر: (الشارقة - البيان)

تزامناً مع العطلة الشتوية المدرسية، تنظم سجايا فتيات الشارقة برنامجها الشتوي «معاً نبدع»، بالتعاون مع شريك الإبداع وزارة شؤون الشباب والرياضة البحرينية، خلال الفترة من 13 وحتى 24 ديسمبر الجاري، للاستثمار بقدرات الفتيات ومواهبهن المختلفة خلال فترة وجودهن بالمنزل.

ويقدم المخيم ورشاً في مختلف المجالات الفنية والرياضية والإبداعية، وتهدف جميعها إلى توفير منصة تعليمية تسهم في تطوير مهارات وقدرات الفتيات، وتوسيع مداركهن من خلال استغلال أوقات فراغهن بكل ما هو مفيد ونافع، والحصول على مخرجات إبداعية تتمكن الفتيات من تطبيقها في حياتهن اليومية.

وسيقام البرنامج الذي يستهدف أكثر من 1000 فتاة إماراتية وبحرينية تتراوح أعمارهن بين 13 و18 عاماً عن بعد على منصة «زووم»، إذ يمكن للراغبين في المشاركة ومتابعة الفعاليات والاطلاع على كافة التفاصيل على حساب مؤسسة سجايا فتيات الشارقة الرسمي على إنستغرام «sajaya_shj»، وحساب وزارة شؤون الشباب والرياضة البحرينية «mysbhr».

وقالت الشيخة عائشة القاسمي، مديرة سجايا فتيات الشارقة: "وضعت سجايا فتيات الشارقة خطة ومنهجية واضحة طوال الأعوام الماضية، أساسها بناء جيل من الفتيات الموهوبات والقياديات القادرات على النجاح والتأقلم مع جميع الظروف ومتطلبات العصر الحالي، للوصول إلى أهدافهن على الصعيد الفردي، والتي تنعكس تلقائياً على المجتمع بظهور سواعد شبابية منتجة وفاعلة في المجتمع".

وأضافت القاسمي: "إن الشراكة مع وزارة شؤون الشباب والرياضة البحرينية، تأتي في إطار تبادل الخبرات والمعارف، والتعرف على أفضل الممارسات في مجال الشباب بالمملكة، وتعريف الفتيات بضرورة الاطلاع على التطورات العالمية في مختلف المجالات، وتحفيزهن على الانخراط في مختلف المجالات الشبابيّة والرياضيّة".

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز