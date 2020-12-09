قصر الحصن يحتفل بالذكرى السنوية الثانية لافتتاحه

المصدر: (أبوظبي - البيان)

احتفل قصر الحصن، أحد أبرز معالم أبوظبي التاريخية بالذكرى السنوية الثانية لافتتاحه، عبر مجموعة من العروض الثقافية الافتراضية والبصرية المميّزة التي زينت مباني عدة في جميع أرجاء الإمارة. ومع تأجيل مهرجان قصر الحصن، الحدث السنوي الأبرز للمعلم التاريخي، حتى العام المقبل؛ إلاّ أنّ هذه العروض البصرية تحتفي بعامين من الإنجازات المميزة وتشجع الجمهور على زيارة القصر الذي تحول إلى متحف.

لقد زيّنت العروض البصرية الاحتفالية عدداً من المباني المعروفة في أبوظبي، بما فيها: سوق أبوظبي العالمي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وجامعة خليفة، ومارينا مول، وبلدية العين. إلى جانب عرض فرسان الإمارات الجوي الذي أُقيم فوق موقع قصر الحصن التاريخي، إضافة إلى عدد من العروض التراثية والثقافية الفريدة التي شهدها قصر الحصن.

وقد حقق قصر الحصن الكثير من الإنجازات المتميزة خلال العامين الماضيين، حيث استقبل الزوار بمجموعة متنوعة من البرامج الهادفة للحفاظ على التراث الثقافي الفريد لدولة الإمارات والترويج له، بدءاً من ورش العمل الحرفية وعروض الفنون الأدائية التقليدية ووصولاً إلى البرامج التي أثمرت عنها الشراكة الفريدة بين «بيت الحرفيين» وجمعية العلامات التجارية الفرنسية الفاخرة «لجنة كولبير».

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