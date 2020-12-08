إعلان الفائزين بمسابقة «المركز الدولي لفنون الطهي» في مجمّع دبي للمعرفة

المصدر: دبي - البيان

أعلن مجمع دبي للمعرفة والمركز الدولي لفنون الطهي بدبي، عن أسماء الفائزين بالمسابقة التي نظمها في فئتي تحضير الباستا وخبز الفطائر لهواة الطهي المبتدئين.

يأتي إطلاق هذه المبادرة بهدف تعزيز مهارات ومعايير الطهي الاحترافية في الإمارات العربية المتحدة، والتعريف بالمواهب الناشئة في هذا القطاع؛ حيث تم الإعلان عن المسابقة أول مرة في أكتوبر الماضي، وحظيت بأكثر من 100 مشاركة من مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة. في ما بعد، تم اختيار 12 متسابقاً من هواة الطهي والخَبز ليكونوا جزءاً من المواجهة النهائية المباشرة، والتي أقيمت في المركز الدولي لفنون الطهي في مجمع دبي للمعرفة.

وفي المنافسة، تم تكليف المتسابقين بإعداد أفضل طبق باستا أو فطيرة حلوى في غضون ثلاث ساعات، بناءً على المكونات المتوافرة في صناديقهم الغامضة، وذلك ضمن عرض مباشر للطهي في دبي. وشهدت المسابقة تنافساً شديداً بمشاركة عشرات المتنافسين وجهاً لوجه ضمن بيئة آمنة اتبعت فيها أعلى معايير السلامة.

وحصل الفائزان بالمركز الأول عن فئتي الباستا والفطائر على منحة لدراسة برنامج معتمد في الطهي من المركز الدولي لفنون الطهي، بقيمة تعادل 16 ألف درهم، مع شهادة تقدير لتقنياتهما الخاصة في الطهي، في حين حصل الوصيفان ضمن الفئتين على دروس للطهي بقيمة 1500 درهم، ودورة تعليمية مخصّصة لكلّ منهما.

وتعليقاً على المسابقة، قال محمد عبدالله، المدير العام لمجمع دبي للمعرفة: «نتقدم بالتهنئة للفائزَين والوصيفَين، ونثني على الخبرات التدريبية المهنية والشخصية التي يتمتع بها المركز الدولي لفنون الطهي، والتي يقدمها من مقره في مجمّع دبي للمعرفة؛ حيث أطلقنا هذه المسابقة الجديدة بالتعاون مع المركز لصقل مهارات الطهاة الواعدين وتوفير منصة لاستكشاف المواهب في هذا المجال المهم، وذلك في بيئة آمنة وتنافسية».

وفاز بالمركز الأول عن فئة الباستا أندريه كوردينا في المركز الأول وجاءت روشي وصيفة له، في حين فاز أحمد صادق بالمركز الأول عن فئة الفطائر، وجاءت نعيمة البستكي وصيفة.

وأشرفت على تحكيم المسابقة لجنة ضمّت محمد عبدالله، المدير العام لمجمع دبي للمعرفة؛ والشيف أليساندرو ميسيلي رئيس الطهاة في مطعم روبرتو الإيطالي؛ وشاناز راجا مدير الدورات في المركز الدولي لفنون الطهي بدبي؛ والشيف أوي ميشيل نائب رئيس الرابطة العالمية لجمعيات الطهاة ورئيس جمعية الإمارات للطهي؛ وحصة خليفة آل خليفة مُدوِّنة الأطعمة ومؤسّسة مجلة «كويزينز»، والذين اجتمعوا لاختيار الأطباق الفائزة بناءً على العديد من المعايير التي تضمنت الفكرة، والإبداع، والمهارات والتقنية، وطريقة العرض، والنكهة، وغير ذلك من المعايير.

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