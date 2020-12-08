​ديانا جبور تفضح المعزين بوفاة المخرج السوري علاء الدين كوكش

المصدر: البيان - أحمد قوجة

شنت الصحفية والكاتبة السورية ديانا جبور هجوماً لاذعاً على بعض الفنانين والمخرجين الذين تباكوا على وفاة المخرج علاء الدين كوكش قبل أيام. حيث تفاعلوا معظم مع الخبر، معبّرين عن حزنهم لخسارة واحد من رواد الدراما السوريّة.

واستغربت جبور التي تولت منصب مدير التلفزيون العربي السوري منذ سنوات، من خلال بوست في حسابها الشخصي على فيسبوك هذا الكم الكبير من رسائل الحزن التي كتبت على الصفحات الافتراضية، وعلقت قائلةً: "بمناسبة رحيل الأستاذ علاء كوكش.. هو الأستاذ وهو من المؤسسين للدراما التلفزيونية السورية، لكن لا يغركم ما نراه الآن من مرثيات وتسجيل حزن على وفاته، فعندما طلبت منه إخراج مسلسل القربان وهو آخر مسلسل قام بإخراجه تطاولت عليه الألسن والتفت كالأفاعي".

وأشارت الكاتبة السورية إلى أن البعض جزم بـ : "ادعاء شيطاني أن إسناد الإخراج للأستاذ علاء كوكش إساءة للنص (المتميز لكن معظمهم لم يقرؤوه) أو أنه محاولة لرفع اسهم مخرجين آخرين بطريقة التفافية.. احترام الأباء لا يفيد بعد مماتهم، يجب أن يتجلى خلال حياتهم، لهؤلاء أتوجه برجاء خنق دموع التماسيح حتى لا يتحولوا إلى قتلة احترافيين".

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