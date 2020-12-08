بيت الشعر في دبي يجمع نخبة من شعراء الإمارات في أمسيتين شعريتين

المصدر: دبي - البيان

بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي الـ 49، نظَّم بيت الشعر التابع لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أمسيتين شعريتين، بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، في ساحة برج بارك، بجانب برج خليفة، وحضرها جمهور كبير، وبمشاركة نخبة من الشعراء الإماراتيين، الذين تغنوا بحب الوطن، من خلال باقة كبيرة من القصائد.

وشارك في الأمسية الأولى الشعراء: ذياب المزروعي، وسعيد بن طميشان، وسالم الكعبي، وقدم الأمسية الإعلامي أحمد عبد الله، فيما شارك في الأمسية الثانية كل من: سعد مرزوق الأحبابي، وحمد شامس المزروعي، ومرشان بن نعمان الكعبي، وحمد بن نعمان الكعبي، وقدمها الإعلامي حسين العامري.

وتناولت القصائد والشلات، تضحيات شهداء الوطن الأبرار، كما أشادت بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكّام الإمارات، والتي حقَّقت آمال وطموحات الآباء المؤسِّسين. كما قدَّم الشعراء قصائد اجتماعية وغزلية متنوعة، ألهبت حماس الحضور.

وفي ختام الأمسية، تمَّ تكريم الشعراء المشاركين والإعلاميين.

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