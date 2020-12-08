تأجيل الدورة الثالثة عشرة من مهرجان المسرح العربي

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان المسرح العربي، تأجيل الدورة الثالثة عشرة من المهرجان، جاء ذلك في بيان قالت فيه اللجنة:نعتز بأن مهرجان المسرح العربي، وعبر دوراته الاثنتي عشرة، قد أصبح واحداً من أهم مواعيد المسرح والمسرحيين في الوطن العربي، وعلى امتداد العالم، ولم يكن هذا ليتحقق، إلا من خلال الجدية والشفافية، والسعي الدؤوب لتحقيق أحلام وطموحات المسرحيين، وبما وفره المهرجان من عدالة التنافس، وتوفير الدعم للمتنافسين، من خلال تذليل عقبات تقليدية تواجه المسرحيين، كلما أرادوا المشاركة في مهرجان هنا أو هناك، وتوج ذلك كله، ما قدمه المسرحيون العرب من عصارة فكرهم، وعظيم جهودهم وإبداعاتهم، ما جعل المهرجان منصة للجمال، وقد ساهم المهرجان بشكل واضح في تطوير وسائل التنظيم والإعداد والإعلام في عديد المهرجانات التي تسعى لتطوير أدواتها، وارتبط المهرجان بعديد التعاونات مع مهرجانات عربية ودولية، أتاحت للعروض الفائزة فيه، للحضور عبر تلك المهرجانات، إضافة إلى تقديم المهرجان لأهم الورش التدريبية، وأكبر المؤتمرات الفكرية.

وفي هذا المقام، لا يسعنا إلا أن نرفع التحية عالية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة في المملكة المغربية، على استعدادها وتعاونها وتفهمها، لنضرب موعداً جديداً للدورة في وقت لاحق.

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