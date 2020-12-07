100 اجتماع حصيلة «دبي الدولي للمحتوى الإعلامي» في يومه الأول

المصدر: دبي - وام

افتُتِح «سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي» افتراضياً، أمس، بحضور أبرز المختصين في المحتوى الإعلامي من 35 بلداً.

وتم عقد أكثر من 100 اجتماع افتراضي خلال اليوم الأول من الحدث عبر منصة «مركز أعمال المحتوى»، وهي منصة اجتماعات افتراضية تم تطويرها من قبل المنظمين لمنح فرصة للحاضرين من أجل بناء جسور التواصل في ما بينهم وتطوير الأعمال، وكان أبرزَها اجتماع بين الشركة البحرينية للإنتاج «بيبي كلاي» و«تيك توك» واجتماع بين شركة «لوسيد دريمز» التركية لتوزيع المحتوى ومنصة الأفلام المصرية «WatchiT!».

وقال المهندس أنس المدني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة إندكس القابضة المنظمة للحدث، إن سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي نجح بشكله الافتراضي في جذب عدد كبير من أبرز بائعي ومشتري المحتوى والمنتجين ومخرجي البرامج من حول العالم.. معلناً عن أكثر من 300 اجتماع مؤكد سيتم عقده خلال يومي الحدث.

ويعد سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي أكبر حدث يعنى بالمحتوى الإعلامي في المنطقة، وهو لا يعمل فقط على تحسين فرص الأعمال لمشتري وبائعي المحتوى الإعلامي بل يمنحهم كذلك منصة للتعارف وتبادل أهم المعلومات في سبيل تطوير الأعمال.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز