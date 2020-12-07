نعتها بـ "حالة شاذة".. مي العيدان ترفع قضية سب وقذف ضد أحمد بدير

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد أن اعتذرت عن حادثة التنمر والسخرية بحق الفنان أحمد بدير وابنته عبر حسابها في انستجرام، كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عن رفعها هي الأخرى قضية سب وقذف ضد أحمد بدير بعد ظهور تسجيل صوتي ينعتها بوصف حالة شاذة.

وكتبت مي، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "أعلن أنا مي العيدان، أني وكلت المحامي بدر باقر برفع قضية سب وقذف ضد الفنان أحمد بدير بعد ظهوره بلقاء صوتي بإحدى القنوات وبأحد البرامج أساء لي ونعتني بالحالة الشاذة وشكك بجنسيتي عندما قال هذا إذا كانت كويتية أصلا، وأنا أقول سوف ترى جنسيتي التي شككت فيها بالنيابة العامة، وبينا القضاء".

وقالت مي، في مقطع فيديو لها عبر قناتها على موقع "يوتيوب": "شوفت إمبارح عددًا من اللقاءات للفنان أحمد بدير، حسيته متألم جدًا، هو راجل كبير وأنا بدأت الموضوع كمزحة وهو أخذها على محمل شخصي، وأنا لا أرغب في أن يتنازل عن القضية التي قدّمها ضدي، ارفع قضية وعشرة وخمسين ومليون ما عندي مشكلة، ولكني أخاف من الله وخاصةً أننا عايشين في زمن وباء".

وأضافت: "أنا أعتذر لك لأنني سمعت صوتك ولقيتك متألم، والرجوع للحق فضيلة، وأنا بدأت الموضوع كدعابة، وأنت أخذت الموضوع بشكل مختلف، وأنا أعتذر لك من أجل رب العالمين فقط، لا أريد أن نكون أمام رب العالمين خصومًا، حقك عليّ لو أنا جرحتك، وهذا خوفا من الله فقط".

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