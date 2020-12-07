انطلاق «سوق دبي للمحتوى الإعلامي» افتراضياً اليوم

المصدر: (دبي - وام)

ينطلق «سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي»، افتراضياً، اليوم، وهو حدث رائد في مجال المحتوى الترفيهي والإعلامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعنى بجمع مختلف الجهات العاملة في صناعة المحتوى، ومنحها فرصة للتواصل، من خلال منصة افتراضية متخصصة.

ونظراً للحالة الافتراضية الجديدة للحدث، قام الفريق المنظم باستبدال منصة «بلاغ آند وورك»، والتي طالما كانت جزءاً أساسياً من المعرض والمؤتمر الفعلي، بمنصة «مركز أعمال المحتوى»، وهي منصة افتراضية، سيعقد من خلالها 677 اجتماعاً، تم تنظيمه مسبقاً للجمع بين المشاركين من أكثر من 38 دولة حول العالم.

وقام «سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي»، بمنح الحضور فرصة تصفح أكثر من 750 ساعة من المحتوى، من خلال مكتبة افتراضية متاحة لمدة 30 يوماً، وذلك قبل الافتتاح الرسمي للحدث الافتراضي، ما أتاح الفرصة للمهتمين بأنواع معينة من المحتوى الإعلامي، أن يشاهدوا أنواعاً مختلفة من المحتوى، والتواصل مع صناعه. ويقام «سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي» سنوياً، بتنظيم من شركة «إندكس للمؤتمرات والمعارض»، عضو في «إندكس القابضة»، وهي شركة رائدة في تنظيم المؤتمرات والمعارض إقليمياً ودولياً.

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