مزايا إضافية لأصدقاء «الإمارات للآداب»

المصدر: (دبي - البيان)

أصدقاء ومحبو مهرجان طيران الإمارات للآداب على موعد مع مزايا استثنائية عند تجديد عضويتهم في برنامج أصدقاء المؤسسة لهذا العام، إذ سيحصل أصدقاء المؤسسة على عضوية سارية لمدة سنتين تتضمن أولوية الحجز وحسماً على تذاكر المهرجان، إضافة إلى العديد من المزايا المدهشة الأخرى.

وفي معرض حديثها عن المميزات التي تمنحها عضوية أصدقاء مؤسسة الإمارات للآداب، ذكرت أحلام بلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، أن «أصدقاء مؤسسة الإمارات يمثلون العالم على اختلاف ثقافاته، وأننا نشعر بالامتنان لدعمهم المستمر»، وأضافت: «ومع أن عضوية أصدقاء المؤسسة تقدم مجموعة متميزة من المزايا، إلا أننا نعلم أن معظم أصدقاء مؤسستنا يدعموننا؛ لأنهم يؤمنون بما نقوم به، ويقدرون الأدب والدور الذي يقدمه للحضارات. لقد غيّر الوباء أشياء كثيرة، وشمل ذلك حتى بعض الميزات التي يتوقعها جمهورنا في المهرجان، إنه عام صعب بالنسبة لنا جميعاً، ونحاول بذل ما في وسعنا لتقديم الأفضل للجميع ولأصدقاء مؤسسة الإمارات للآداب، إذ يحمل برنامج أصدقاء المؤسسة قيمة أفضل هذا العام، ويشتمل على مزايا الحسم بنسبة %10 على التذاكر وأولوية الحجز قبل طرح التذاكر للجمهور، مع الحرص على توفير عدد محدود من المقاعد بسبب التباعد الاجتماعي، وكذلك يمنح برنامج أصدقاء المهرجان الأصدقاء فرصة حجز أفضل المقاعد».

ويحرص المهرجان على الالتزام التام بجميع لوائح وإرشادات السلطات الصحية في دبي للوقاية من «كوفيد 19» وسوف يلتزم التزاماً تاماً بمراقبة تدابير التباعد الاجتماعي في جميع الأماكن الثلاثة التي تقام فيها الفعاليات، والالتزام بوضع الكمامات وقياس درجة الحرارة.

يقام المهرجان بالشراكة مع الراعيين المؤسسيين، طيران الإمارات وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة التي تعنى بالتراث والفنون والثقافة في الإمارة

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