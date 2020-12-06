«المنصّة».. وجهة نجوم العرب في موسمه الثاني

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «فيلم جيت» للإنتاج بالتعاون مع شركة «الكلمة» للإنتاج، عن استقطاب نخبة أكبر من نجوم العالم العربي في الموسم الثاني من مسلسل «المنصة» الذي بدأ تصويره أخيراً، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد النجاح والصدى الكبيرين الذي حققه العمل في موسمه الأول الذي عرض على منصة NETFLIX.



ويتضمن الموسم القادم أدواراً وشخصيات جديدة ستقلب مجرى الأحداث، يجسدها عمالقة الفن العربي، مثل النجم السوري المتميز باسم ياخور ليلعب دور «رمضان»، الشخصية الغامضة والتي تردد ذكرها ضمن أحداث الموسم الأول من المسلسل.



وينضم للجزء القادم أيضاً الفنان المصري سيد رجب ليجسد شخصية جديدة باسم «عز الدين» والتي ستلعب دوراً مهماً في أحداث المسلسل.



وتم الإعلان مؤخراً أيضاً عن انضمام النجم أويس مخللاتي لبطولة المسلسل، إضافة إلى كل من ميسون أبو أسعد، ونظلي الرواس، ومرام علي، ووائل أبو غزالة، وجفرا يونس، ووائل زيدان، والنجوم الصاعدة الإماراتي أحمد حسن والتونسية صابرينا.



ويستكمل «المنصة» أحداثه المثيرة والشيقة، مع أبطال الموسم الأول، ومن أبرزهم النجوم مكسيم خليل، وعبدالمحسن النمر، وسلوم حداد، وأحمد الجسمي، وسامر إسماعيل، ومعتصم النهار، وخالد القيش، وياسر النيادي، ومهيرة عبدالعزيز، ولين غرة، وشادي الصفدي، وخالد السيد، وعلاء الزعبي، ورهام القصار، وجابر جوخدار، ونورا العايق، وغانم الزرلي.



تدور أحداث مسلسل «المنصة» حول حصول شقيقين من عائلة مفككة على معلومات سريّة، ويقوم أحدهما بإنشاء منصة رقمية في العالم الافتراضي لجمع هذه المعلومات ومشاركة العالم بها، لتنطلق من بعدها الصراعات في عدد من الدول من أجل المحافظة على سرية المعلومات التي بحوزتهما. وحصد «المنصة» في موسمه الأول مراكز متقدمة في قائمة المشاهدات عبر تطبيق شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي ADTV، وNETFLIX نظراً لإنتاجه الضخم وتصويره بمستوى فن عالٍ، ولحبكته الدرامية المختلفة والأولى من نوعها في الدراما من الإنتاج الخليجي.



ويأتي مسلسل «المنصة» بالتعاون مع أبرز وأشهر خبراء المجال الفني في منطقة الشرق الأوسط، بمن فيهم المخرج المصري ياسر سامي، والكاتب السوري هوزان عكو، والمنتج التنفيذي التونسي الهادي قرنيط، بإشراف عام من المخرج والمنتج والكاتب الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري.



ويبث الجزء الأول من مسلسل «المنصة» الآن عبر شبكة NETFLIX، وهو يُعَدُّ أول عمل من إنتاج إماراتي يتم عرضه على هذه الشبكة في جميع أنحاء العالم.

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