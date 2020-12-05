جواهر الكويتية تواجه السرطان بخطة علاجية

المصدر: دبي ـ غسان خروب

قاعدة جماهيرية عريضة تمتلكها الفنانة جواهر الكويتية، مكنتها من الصعود عالياً على سلم الدراما الخليجية، وذلك عبر عديد الأعمال الناجحة، فلا يزال الجمهور يذكر دورها في «إقبال يوم أقبلت»، حيث تألقت فيه، إلا أن جواهر لم تتمكن من مواصلة تألقها، حيث اضطرت أخيراً إلى الغياب عن الساحة الفنية، بسبب إصابتها بمرض السرطان، وها هي تواجه لحظات صعبة، حيث تعيش أوضاعاً صحية حرجة، فهي لا تزال حتى الآن تخضع لجلسات علاج من مرض السرطان الذي كانت قد أعلنت عن إصابتها به في فبراير الماضي.

جواهر كانت أيضاً قد كشفت عن مضيها في خطة العلاج، وهو ما أكدته أيضاً الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها على «انستغرام»، حيث كتبت: «لا تزال الفنانة جواهر الكويتية تتعالج بعد إصابتها بمرض السرطان»، وفي الوقت ذاته رفعت العيدان أكف الدعاء لله العلي القدير، لأن يكسو جواهر رداء العافية. وكتبت: «اللهم اشفها وعافيها، واكسِها برداء العافية وسارع في شفائها»، وطلبت من متابعي حساباتها تكثيف الدعاء لجواهر الكويتية، حيث كتبت: «لا تنسوها من دعائكم، فربما دعاء أحدكم الأقرب إلى الله، فلا يرد القضاء إلا الدعاء».

ما تمر به جواهر من أوضاع صحية حرجة، لم يكن خارج إطار اهتمام عدد من زملائها النجوم الذين ساندوها في رحلة علاجها من السرطان، حيث بادر عدد منهم إلى التغريد عبر حساباتهم، وتمنوا لها الشفاء العاجل، ومن بينهم الفنان الإماراتي حبيب غلوم، الذي كتب تعليقاً على ما نشرته العيدان: «الله يشافيها ويعافيها ويقيمها بالسلامة.. يا رب العرش العظيم»، في حين ساندتها الفنانة سعاد سلمان، بالدعاء لها، حيث كتبت: «أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها وأن يقيمها بالسلامة»، كما تفاعل مع حالة جواهر كل من المخرج سعود بو عبيد، وعبدالله الحمادي، ومنار الجار الله، وابتسام عبدالله وفاطمة الطباخ.

مسيرة جواهر الدرامية ثرية، فمنذ انطلاقها في التمثيل عام 1997، نجحت في الاستحواذ على قلوب الناس، عبر عديد الأدوار التي قدمتها في أعمالها الدرامية، ومن بينها «اللقيطة» و«غربة مشاعر» و«رحلة انتظار»، وكانت جواهر قد اعتزلت التمثيل نحو 5 سنوات، وعادت عن قرارها في 2010، حيث قدمت «ساهر الليل»، و«ليلة عيد» و«البيت المسكون»، كما برزت في أعمال «إقبال يوم أقبلت» و«كالوس» و«ذكريات لا تموت» والتي قدمتها في 2017، وتلتها قبل عامين في تقديم «سامحني خطيت» الذي وقفت فيه أمام الفنان جاسم النبهان، وسلمى سالم.

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