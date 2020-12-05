عيضة المنهالي وشما حمدان يتألقان في ثاني أيام احتفالات دبي باليوم الوطني

المصدر: دبي ـ غسان خروب

هما صوتان أحبهما الجمهور الإماراتي، ولأجلهما شدوا الرحال ليحطوا في حدود حديقة برج بارك بوسط مدينة دبي.

حيث علت أصوات الفنان عيضة المنهالي وزميلته شما حمدان، في اليوم الثاني من احتفالات اليوم الوطني الـ 49، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالتعاون مع مجموعة أم بي سي، وبرعاية شركة إعمار.

ففي الوقت الذي شدا فيه المنهالي حب الوطن، غزلت شما حمدان على منوال الأغنية العاطفية، ليقدم كلاهما التهنئة إلى شعب الإمارات وقيادتها الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 49، في أول لقاء مباشر لهما مع الجمهور، بعد أن تجاوزا حاجز فيروس كورونا المستجد.

حماس الحضور

حضور الحفل، بدا مغلّفاً بالحماس، طوال الحفل الذي انطلق على وقع النشيد الوطني الإماراتي، الذي ارتفعت على إيقاعه مياه نافورة دبي لتعانق السماء، فرحاً بالمناسبة الوطنية، التي توشّح فيها الجميع بألوان العلم الإماراتي، لتأتي كلمات عيضة المنهالي، محفّزة لهم.

حيث آثر أن يبدأ وصلته الغنائية بالقول: «رغم الإجراءات الاحترازية إلاّ أنكم أثبتم بأنكم رقم صعب، دائماً وأبداً»، وأضاف: «شكراً من القلب لكل من حضر وشكري الكبير لمبدعتنا الفنانة شما حمدان»، وهي التي شاركته السهرة الاحتفالية الوطنية. وتابع: «دائماً دبي سبّاقة في نشر الفرح والسعادة بين الجميع، واليوم رأينا الفرح عبر الاحتفالية الرائعة مع الجمهور».

أرشيف غنائي

خلال وصلته، تنقل «صوت الإمارات»، كما يفضّل جمهوره أن يطلق عليه، بين مجموعة من أهم أغنياته التي اختارها من أرشيفه الغنائي، وعلى رأسها «فخر الإمارات»، وكذلك «رقم واحد»، و«أهواك»، و«متصوع» التي نالت شهرة واسعة.

عيضة الذي رحب بالجمهور ووصف الحضور بأنه «ناري» رغم كل الإجراءات الاحترازية، كان قد أطلق أخيراً أغنية «معجزة الصحراء» التي قدمها على إيقاع فن العازي، وهو أحد أبرز الفنون التي يتقنها المنهالي، كما أطلق أيضاً أغنية «أحبك يا وطن» التي يعبر فيها عن مدى عشقه للإمارات.

أغانٍ رومانسية

وصلة الفنانة الإماراتية شما حمدان، لم تكن أقل وهجاً من وصلة عيضة المنهالي، حيث قدمت خلالها مجموعة من الأغنيات الرومانسية التي برعت في تقديمها شما حمدان، والتي توجهت بالشكر إلى كل من حضر الحفل، برغم الإجراءات الاحترازية للوقاية من تداعيات فيروس كورونا، مشيدة في الوقت نفسه بأجواء الحفل وبجمهورها الذي أبدا تفاعلاً ملحوظاً معها وأغنياتها، التي تنقلت خلالها بين أرشيفها.

حيث تألقت شما في تقديم أغنيات «جديدة لعبتك» و«كثير أشياء» التي أطلقتها العام الماضي، وغيرها الكثير. وكانت شما خلال الحفل، قد وصفت اليوم الوطني الـ 49، بأنه «يوم العز والاتحاد». وقالت: «كل عام والإمارات وقادتها وشعبها وسكانها بألف خير بمناسبة اليوم الوطني الـ 49».

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