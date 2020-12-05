فخر الانتماء وعذب الغناء على مسرح المجاز بالشارقة

نظمت لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني على مسرح المجاز، أول من أمس، حفلاً غنائياً بمناسبة اليوم الوطني 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة الفنان الإماراتي حسين الجسمي ونخبة من الفنانين، (أريام، جاسم محمد، فيصل الجاسم وعريب). وخصص ريع الحفل الغنائي الذي جرى تنظيمه وفق أعلى المعايير الاحترازية والوقائية لمبادرات «مؤسسة القلب الكبير» المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم.

حضر الحفل الغنائي عدد من كبار المسؤولين في إمارة الشارقة والمواطنين والمقيمين جاؤوا من إمارات الدولة للاحتفاء مع الشارقة بعرس الوطن والتعبير عن فرحهم بهذا اليوم المهم بتاريخ الإمارات والوطن العربي بشكل عام.

وأعرب خالد جاسم المدفع، رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني عن شكره للفنانين المشاركين لإحياء اليوم الوطني في الحفل الغنائي الذي تميز بأدائهم المتميز وبتفاعل جمهور مسرح المجاز من مواطنين ومقيمين، الذين اجتمعوا على حب الإمارات وغنوا مع نخبة الفنانين أهازيج الفرح والفخر، معربين عن انتمائهم لثرى الوطن ومجددين العهد والولاء لقيادة الدولة.

يوم الفخر

من جانبه قال الفنان حسين الجسمي: «تبتسم القلوب وتفرح في يوم الفخر والعزة مجددين فيه قولاً وفعلاً الانتماء للوطن والقادة ومحتفلين بإنجازاتنا بكل شموخ وحب». وبتوليفة من الأغاني الوطنية والشعبية والمنوعة زينتها الكلمات واللحن المبدع تنافس نجوم حفل اليوم الوطني بالشارقة على تقديم روائع فنية عزفت على وقع مشاعرهم الوطنية لنشر الفرح نسجوا من خلالها رسائل المحبة والانتماء.

وأضاء مسرح المجاز ليله بألوان العلم الإماراتي ونشر إشعاعاته في سماء الشارقة وهي تحتضن مولد قمر يوبيل الإمارات الذهبي بقلوب تنبض بحب الوطن وهامات تسمو فخراً بإنجازاتها.

كلمات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برائعته الشعرية «أعز الناس» حضرت في حفل اليوم الوطني على مسرح المجاز بالشارقة، وتغنى بها الفنان حسين الجسمي على إيقاع أبياتها الشعرية التي زينت جدران منصة المسرح بحروف ضوئية تفاعلية. وفي ليلة الشارقة الوطنية غنى الجسمي فخر الإماراتي بهويته على وقع هامات ارتفعت إلى السماء بشموخ تشدو صوت العز بأغنيته الوطنية «إماراتي وكلي فخر».

وصلات غنائية

نخبة نجوم الغناء الذين شاركوا إمارة الشارقة احتفالها بيوم الإمارات التاريخي حلقوا بجمهور مسرح المجاز إلى عالم إبداعاتهم الفنية عبر أصواتهم الشجية نسجوا من خلالها ليلة احتفالية استثنائية تحاكي المكانة المميزة بهذه المناسبة بقلوب الجميع. وتألقت الفنانة أريام بتقديم عدد من الأغنيات الشهيرة (إماراتي، النمرة غلط، مشغوب) وسط تفاعل جماهيري كبير.

وتضمن برنامج الحفل الغنائي باقة مميزة من الأغاني المتنوعة للفنانين المشاركين بدأ بأغنيتين للفنان جاسم محمد (قلي شلون ونشف ريقي)، فيما غنت عريب: (الله يا دار زايد، لا تضايقونه، بنت المطر)، وتبعها الفنان فيصل الجاسم بأغنيات: (حي بالشهامة، آه واويلاه، هيمان يالمظنون).

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