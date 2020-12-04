نجوم العرب يغردون في حب دار زايد

المصدر: (دبي - البيان)

في قلوبهم زرعت الإمارات حبها، فأينعت زهراً وعطاءً، وفي اليوم الوطني آثر ثلة من نجوم العرب والخليج، تقديم بطاقات محبة للإمارات، كتبت بحبر الإخلاص والوفاء، وهو ما تجلى في عديد التغريدات التي أطلقها النجوم على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

مؤكدين من خلالها على مدى عمق العلاقة التي تربطهم بـ«دار زايد». «كل عام ودولة الإمارات العربية المتحدة بألف خير، الله يحمي شعبها وحكّامها، هذا البلد مسح من قاموسه كلمة مستحيل، إن شاء الله يبقى شامخاً، لامعاً، بين الأمم»، هكذا غردت الفنانة نجوى كرم عبر تويتر، لتعيد التأكيد على كلماتها خلال مداخلة لها مع إحدى الإذاعات، حيث تمنت الخير للإمارات.

وقالت: «أتقدم بأحر الأماني بالسلام والحرية الدائمة والامتداد الكبير لدولة الإمارات الحبيبة».

أما الفنانة حياة الفهد، فنشرت عبر انستغرام صورة تجمع أصحاب السمو حكام الإمارات، وكتبت: «كل عام ودولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً بألف خير، بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي». وأضافت: «رحم الله مؤسس الاتحاد، الشيخ زايد وأسكنه فسيح جناته، وحفظكم الله شعب الإمارات من كل شر».

على ذات النسق سارت الفنانة اللبنانية يارا، والتي كتبت عبر انستغرام: «كلّ عام والإمارات الحبيبة وشعبها بألف خير وسلام وازدهار وتقدّم»، وأعادت يارا نشر أغنيتها «دار زايد»، التي سبق وأن طرحتها احتفاء بإحدى المناسبات الإماراتية. في حين، كتب الفنان داوود حسين عبر انستغرام: «أحبتنا في الإمارات الحبيبة.. كل عام وأنتم بخير وتقدم ومحبة.. ألف مبروك عيدكم وعيدنا الوطني».

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