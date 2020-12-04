عشق الإمارات يجمع بلقيس والشحي في وسط دبي

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بين أغنيات الفنانة بلقيس فتحي، وزميلها محمد الشحي، توزع كل أولئك الذين تواجدوا بين جنبات حديقة برج بارك بوسط مدينة دبي، حيث وقفوا جميعاً في ظلال برج خليفة، الأطول في العالم، وتزينوا بألوان العلم الإماراتي، خلال متابعتهم لاحتفالات اليوم الوطني الـ49، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بالتعاون مع مجموعة «ام بي سي» وبرعاية شركة «إعمار».

ليلة أول من أمس، كانت مرصعة نجومها بألوان العلم، ومطرزة بجملة من الأغنيات الوطنية التي أبدع الشحي وبلقيس في تقديمها، معبرين من خلالها عن حبهما للوطن، في وقت لم تغب فيه الأغنية الرومانسية عن المشهد.

قصائد شعرية

انطلاقة الحفل الجماهيري المباشر الذي يعد الأول من نوعه في دبي بعد انتشار جائحة كورونا، كانت على وقع الشعر، حيث تألق على المسرح نخبة من شعراء الوطن، الذين تغنوا بعزه، وبقيادته الرشيدة. الأمسية الشعرية التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبتنظم من «بيت الشعر» التابع لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، شهدت مشاركة كل من الشعراء ذياب المزروعي، سعيد بن طميشان، وسالم الكعبي، حيث ألقى كل واحد منهم قصائد عديدة، عبروا فيها عن فرحتهم بعرس الوطن، واليوم الوطني الـ49.

أغانٍ وطنية

مع إطلالة الفنان محمد الشحي، كان الجمهور على موعد مع جملة من الأغنيات الوطنية، حيث آثر الشحي أن يبدأ وصلته الغنائية بقصيدة «الصقور المخلصين»، تلك الأيقونة الشعرية التي كتبها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأهداها إلى جنود الوطن، وعبر فيها عن فخره بهم وبشجاعتهم ووفائهم للوطن، لينتقل الشحي من بعدها إلى أغنية «شبيه زايد» التي أهداها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهي من كلمات الشاعر هزاع أبو الريش، وتلاها بأغنيته «جيش البلد» التي أطلقها العام الماضي.

وصلة الشحي لم يكن لها أن تمضي من دون تقديمه لأحدث أغنياته «جيشة خليفة» التي أطلقها نهاية الشهر الماضي، وهي من كلمات سعيد الوالي المزروعي، وألحان محمد الشحي نفسه. في حديثه مع «البيان»، هنأ الشحي القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني. وقال: «كل عام وبلادنا الحبيبة في عز وأمان، والله يحفظ كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة». وأكد أنه سيقدم العديد من الأغنيات الوطنية لجمهوره.

تفوق وطموح

إطلالة بلقيس لم تكن أقل وهجاً في الحفل الذي تلتقي فيه للمرة الأولى مع جمهورها بعد انتشار جائحة كورونا، وآثرت بلقيس أن تبدأ وصلتها بغناء النشيد الوطني، وخاطبت الجمهور بالقول: «كل عام ودولتي الإمارات بألف خير، 49 عاماً من الازدهار والنجاح والتفوق والطموح، وإن شاء الله إلى الأبد الإمارات تكون في الصف الأول». ووجهت تحية خاصة إلى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وشركة إعمار ومجموعة أم بي سي. وقالت: «أشكركم جميعاً على إتاحة الفرصة أمامي للمشاركة في اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضافت: «في دبي والإمارات نحن سباقون في الأفكار، وتقريباً هذا هو أول حفل جماهيري مباشر على مستوى الوطن العربي، وأتمنى أن نكون دائماً بالمقدمة، بالتأكيد أننا سنتمكن من إنجاح الفكرة». بلقيس بدأت وصلتها الفنية بأغنية «هذا مَلَكنا» التي كتب كلماتها الشاعر العصري بن كراز المهيري، وتولى محمد الأحمد صياغة جملها اللحنية، واتبعتها بجملة من أغنياتها الرومانسية.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز