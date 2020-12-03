«صانع السلام» ملحمة شعرية تحتفي بقائد السلام محمد بن زايد

المصدر: دبي - البيان

لاقت الملحمة الشعرية الغنائية «صانع السلام» المُهداة من نخبة بارزة من شعراء الوطن إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تفاعلاً جماهيرياً كبيراً، وتقديراً لهذا العمل الفني المرهف الذي صدح الآفاق، تزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات.

وتحتفي الملحمة الوطنية بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، باعتباره صانع وقائد السلام والاستقرار الذي يسعى إلى تعزيز السلام العالمي، ونشر قيم التسامح والتآخي والتعايش المشترك بما يخدم الإنسانية جمعاء.

وتغنّت ملحمة السلام البالغة 63 بيتاً شعرياً جزلاً، بمدح أبو خالد، فخر دولة الإمارات وعزوتها، الذي يزهو الزمان بسموه، وتتأنّق به القصائد الواصفة في تسجيل أفعاله وأقواله ورونق عطائه، التي يفتخر بها الوطن والشعوب العربية لتضميد جراحات الأمة، وتؤطّر لسلام فاعل وحقيقي وعادل.

بلاغة شعرية

كما تصف الملحمة في بلاغة شعرية كيف تسمو قيم الأخوة الإنسانية في دلالة على ملاحم التضحية والمكارم والشهامة والإباء والإيثار التي رسّخها صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، في قلوب محبيه، والذين تغنّوا بها ووثقوها عـزاً وتعلّموا منها الدروس المجيدة والخلاصات الخالدة.

وجمعت أبيات الملحمة إلى جانب متانتها ورقة معانيها ودقة تعبيرها، سلاسة اللفظ والبيان والدلالات التي تعبّر عن رمز الوطن، حيث رسمت لوحة في غاية الوضوح لبطل جريء يمتلك من الإيمان والأمانة والرؤية ما يؤهله لصناعة السلام، وتأريخ عهد وأمل جديد للشعوب لحل قضاياه والإقبال على الحياة بأمن وسكينة وطمأنينة.

وقام بتأليف الملحمة الشعرية، 12 شاعراً وشاعرة، يتقدّمهم الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وعلي سالم الكعبي، وتضم: رعد الشلال، مولاف، راشد شرار، محمد بن فطيس، حمد الكعبي، درع الجزيرة «حميد الدرعي»، حمده المر، صوغه «عائشة عبد الله»، سالم حمد الكعبي ومبارك بالعود العامري.

وكانت الملحمة الشعرية الغنائية قد تم عرضها على قنوات الإعلام والإذاعات المحلية، بألحان الموسيقار سفير الألحان، الفنان الإماراتي فايز السعيد، كما حظيت بتوزيع زيد عادل، وإيقاع سمير القطان، ومكساج جاسم محمد، وإشراف المخرج جمعة السهلي، وتالياً نصّها:

«صانع السلام»

كلمات: الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان

‏‎من قلب مخلص قلتها والله على قولي شهيد

‏‎انك ذخرنا وعزنا وانك هوانا والرصيد

‏‎وانك ظلال لقيظنا وانك بحرنا هالمديد

‏‎يا سيدي يا عزوتي يا راعي القول السديد

‏‎اعلنتها وسجلتها كلنا على رايك نشيد

كلمات: معالي علي سالم الكعبي

‏‎يا سيدي.. ناخت تعب في وصفك رْكاب القصيد

‏‎في عالم.. على العرب به شمت بالراي السديد

‏‎فيك العرب.. يا سيدي عادت على العالم تسيد

‏‎غيرك شيوخٍ تحتمي بشعوبها عن كل كيد

‏‎وشعوب فيك انت احتمت يا شيخ باليوم الشديد

‏‎يا أوفى هل الدنيا وعد واصدق هل الدنيا وعيد

كلمات: رعد الشلال

‏‎يا تاج راسٍ مرتفع عن قامة القاصر بعيد

‏‎يا حزام لو حزم جبل يرسى ولو ارضه تميد

‏‎ببروق وجهك دربنا مسفر ووجهتنا اكيد

‏‎ضاعت شعوب تقودها ناسٍ تفيد وما تفيد

‏‎رادوك تفعل فعلهم والله يفعل ما يريد

كلمات: مولاف

يا النايف الي.. رؤيتك تضمن لنا العيش الرغيد

يوم نظرت عين السلام لقت بك.. المجد التليد

قالت محمد مسندي في الموقف الصعب الفريد

رجل السلام.. وبه سلام يبدع الارض.. ويزيد

في الشعب يتوزع غلاه من الوريد الى الوريد

كلمات: راشد شرار

خذ الوعد واخذ العهد عن ما تقوله ما نحيد

نمشي بأمرك للأبد ونفعل ترانا ما تريد

نحنا معك حب ولزم وهذا هو الشي الاكيد

خذنا الوالد والولد معك على الراي السديد

واحد وتسوى لك بلد يالقايد الفذ الفريد

كلمات: محمد بن فطيس

يا تاج راس المرجلة منك المراجل تستفيد

انت المثل الأعلى لنا وانت الرجى وانت الرصيد

شوفك على الدنيا بخير يصرف لنا عمر جديد

قصرك مثل صدرك لنا ما دونه وفوقه حديد

وصلت لقلوب العباد والطيب لك ساعي بريد

كلمات: حمد الكعبي

شيخ المكارم لا وقف يوقف له الكون ويشيد

وقفات زايد لاتحاد عشنا به الخير الرغيد

خمسين عام ودولتي تدين له فضل وتميد

ما مات زايد لو دفن لازال منهاجه الفريد

بحر التسامح والسلام والله على قولي شهيد

كلمات: درج الجزيرة «حميد الدرعي»

تامر علينا سيدى يالحر لى طلعك بعيد

فالجو والا فالبحر والا على نار وجليد

نمشى فـامرك كلنا يا راعى الراى السديد

ارواحنا كلها فدا فى صفنا ايدً بايد

نحمى ثراها دارنا ما همنا الطاغى العنيد

نحن لهم وقت الوغا وعزومنا فخر وحديد

كلمات: حمده المـر

طاريه.. للشعـر: العطـــر تطرب له سْمان القصيد

والنّظم له صاغ الدرر امقلّده في جيد غيد

هذا مقـام الصيـرمي ما لاق له غير الفريد

فِاليسر... اسمى من سما وفالعسر: سيف ابن الوليد

متسنّــم علوم الفخـــــر ياوي له {الركن الشديد}

كلمات: صوغه «عائشة عبد الله»

باسم الولا.. يا سيدي يا سيد الشعب السعيد

ينساب لك قاف الوفا ويشيد بالعهد المجيد

فخر العرب وامجادها يا راس ع السادة يسيد

آمر وحنا لك.. فـــدا واعيدها هل من مزيد

انهب ع الخايب لظى وانذود بالحق.. ونبيد

يا راية المجد.. الأبــي قدام بالراي.. الرشيــد

كلمات: سالم حمد الكعبي

سلام يا رمز السلام سلام يالحر العتيد

جينا فخر جينا امتنان نجدد العهد الاكيد

كل الولاء يا سيدي نمضي الى ابعد بعيد

ما نرتضي غير القمم خلفك على ما انته تريد

الله ومن ثم الوطن وللقايد العمر المديد

كلمات: مبارك بالعود العامري

خذ مختصر علمٍ مفيد فيه الصراحة والوكيد

شُعّارنا ما قصروا وإبداعهم دايم نحيد

لو ندبل أحروف الهجاء على عدد حبات بيد

والله ما نحصي فعل بو خالد العز المجيد

يا سيدي فقت المديح وأعجزت كُتّاب القصيد

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