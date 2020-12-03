جمال بن حويرب: نهج الإمارات بناء الإنسان

المصدر: (دبي - البيان)

تقدم المؤرخ والأديب جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكَّام الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات.

وقال: «نحتفل باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودولتنا الغالية تمضي قدماً في مسيرتها الحافلة بالإنجازات والنجاحات التي تحقَّقت ومازالت تتحقَّق، منذ تأسيس الوالد القائد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيَّب الله ثراه» الذي غرس أساسات متينة لدولة الاتحاد، أثمرت عن دولة نهجها الأساسي بناء الإنسان والتطلع نحو مستقبل مشرق، لتكمل المسيرة من بعده قيادتنا الرشيدة صاحبة الرؤية الثاقبة، والتي عززت النهضة الشاملة لدولتنا في جميع المجالات، وحقَّقت مشاريع تنموية لا تعرف الحدود ولا المستحيل. وفي هذا اليوم المميز، لا بدَّ لنا أن نستذكر تضحيات شهدائنا الأبرار، الذين لبوا نداء الوطن وبذلوا أرواحهم في سبيل حمايته».

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