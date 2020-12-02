أحلام تهدي الإمارات أغنية «العلوم الغانمة»

المصدر: (دبي ـ غسان خروب)

بألوان العلم زينت الفنانة الإماراتية أحلام، حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، رافعة في الوقت ذاته رايات الفرح باليوم الوطني الـ 49 للإمارات، التي أهدتها بهذه المناسبة أغنية جديدة حملت عنوان «العلوم الغانمة»، والتي كشفت عنها في تغريدة لها، قالت فيها: «كلنا في الرخا شعبك.. وجندك ساعة الشدة».

ولم تكد أحلام تكشف النقاب عن أغنيتها، حتى تجاوزت عدد مشاهداتها حاجز الـ 10 آلاف مشاهدة على يوتيوب، في غضون 3 ساعات فقط. وبيّنت أحلام أن الأغنية الجديدة تحمل بصمات الشاعر الإماراتي حسان العبيدلي، الذي يتعاون مع «فنانة العرب» في ألبومها الجديد، بينما تولى أحمد الهرمي صياغة جملها اللحنية، أما مهمة التوزيع الموسيقي فكانت من نصيب زيد نديم.

والمكساج للمهندس جاسم محمد، والمونتاج والتنفيذ تولاه باهي أبو جوخة، وأشارت أحلام إلى أن تسجيل الأغنية تمت في استوديو الوطن، وأنها من إنتاج مكتبها الخاص.

في الأغنية الجديدة، تتفاخر أحلام باسم بلادها، قائلة إن «ثراها الطاهر فخر لأهلي وأجدادي»، وأنها «ورثت منهم الفخر»، مؤكدة أنها «أورثت حب الإمارات السامي لأولادها وأحفادها»، داعية الله أن يحفظ «عز الإمارات».. مشاهد كليب أغنية «العلوم الغانمة» التي يقول مطلعها «علومك غانمة دايم.. وعزك عزي يا بلادي»، انطلت من أروقة متحف الاتحاد في دبي، لتحضر في الوقت نفسه، عدداً من معالم دبي، ومعالم الإمارات الأخرى، والتي توشحت بالعلم الإماراتي.

يذكر أن «العلوم الغانمة» لا تعد التعاون الأول بينها وبين الشاعر العبيدلي، فقد سبق لهما أن قدما معاً أعمالاً عدة، وها هي تجدد تعاونها معه في عبر أغنية «ابن التراب» التي صاغ ألحانها الفنان الكويتي عبد القادر الهدهود.

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