«راشد لأصحاب الهمم» يضيء 49 شمعة

المصدر: (دبي ـ البيان)

لم يتخلف طلبة مركز راشد لأصحاب الهمم، عن الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ 49، فعلى الرغم من تطبيق المركز لسياسة التباعد الاجتماعي، إلا أن الطلبة آثروا اللقاء مع بعضهم البعض افتراضياً، والاحتفال باليوم الوطني، ليعبروا خلال اللقاء عن مدى حبهم للإمارات وقيادتها الرشيدة.

وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وكان طلبة المركز قد توشحوا بألوان العلم الإماراتي، وقدموا معاً النشيد الوطني الإماراتي، فيما آثر بعضهم إلقاء بعض الكلمات التي يعبرون فيها عن حبهم لهذا الوطن، وأضاؤوا بهذه المناسبة 49 شمعة، تعبيراً عن عدد سنوات الاتحاد.

وفي هذا السياق، توجهت مريم عثمان، المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أصحاب السمو حكام الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الـ49 للدولة. وقالت: «نزجي في هذا اليوم الوطني كل التحايا إلى قيادتنا الرشيدة».

وقالت: «قد نكون في هذه اللحظات متباعدين اجتماعياً، ولكن الوطن يقربنا دائماً، برسالته الإنسانية وباتحاده وتعاونه وإيجابيته». وأضافت: «ستظل الإمارات وفية لقيمها ومبادئها، وستسعى دائماً إلى ترسيخ التسامح على أرضها، فهي حاضنة لمعظم جنسيات العالم، الذين يتعايشون على أرضها بكل حب وسلام، لتؤكد الإمارات عبر ذلك على مبادئ التعايش وقبول الآخر والانفتاح على الثقافات».

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