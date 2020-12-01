«سينما الثلج» في دبي تشرع أبوابها 11 الجاري

المصدر: دبي - البيان

تستعد «سينما الثلج»، الأولى من نوعها في المنطقة، والتجربة الفريدة للغاية، لأن تشرع أبوابها في دبي، إذ يأتي هذا المشروع ثمرة التعاون بين «ڤوكس سينما» و«سكي دبي»، وبدعم من «ديتول»، حيث أعلنت «ماجد الفطيم» الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، عن إطلاقه، اخيراً، إذ تتوفر معه شاشة سينما ضخمة محاطة بالثلج الحقيقي.

خدمة الطاولات

تتيح «سينما الثلج» خدمة الطاولات، كي يتمكن الضيوف من الاسترخاء في مقاعدهم وطلب وجباتهم الخفيفة، كما يمكنهم اختيار مجموعة مأكولات ومشروبات إضافية من قائمة «نورث 28»، بالإضافة إلى أصناف الحلوى الشهية مثل فطائر اللحمة المهروسة، والمشروبات الساخنة مثل مشروب النعناع والشوكولاتة الساخنة من «ميرزام».

وبهذه المناسبة، قال كاميرون ميتشل، الرئيس التنفيذي لشركتي «ماجد الفطيم للسينما» و«ماجد الفطيم للتسلية والترفيه»: «لا يسعنا الانتظار لإطلاق أول سينما ثلجية في الشرق الأوسط تتيح للضيوف عيش روعة مشاهدة الأفلام في مكان فريد من نوعه، هو أول منتجع تزلج داخلي في المنطقة».

وأضاف ميتشل: «نسعى في «ماجد الفطيم» دوماً لإيجاد طرق جديدة من شأنها تحسين تجربة الضيوف. واليوم، أصبح الضيوف أكثر حاجة لتجارب تفاعلية وديناميكية ومميزة، ما يحتم علينا الاستمرار في توسيع آفاقنا والارتقاء بخدماتنا. ويتماشى إطلاق سينما الثلج مع التزامنا بتقديم تجارب تتجاوز توقعات الضيوف، وتجسد تعاوناً ناجحاً ومبتكراً بين العلامات التجارية التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، لا سيما بعد نجاح سينما السيارات التي استضافها «مول الإمارات» في وقت سابق من العام الجاري».

وتفتح السينما الثلجية أبوابها للجمهور يوم الجمعة 11 ديسمبر وتستمر حتى نهاية فبراير. وتتوفر التذاكر للبيع اعتباراً من يوم الثلاثاء 1 ديسمبر، ما يتيح لعشاق الأفلام هدية مميزة لعيد الميلاد. وتبدأ الأسعار من 100 درهم إماراتي للفرد تشمل تذكرة السينما مع باقة مأكولات ومشروبات مميزة تتكون من الفشار والشوكولاتة الساخنة وقارورة مياه.

وللاستمتاع بتجربة استثنائية، يمكن للضيوف حجز شاليهVIP بتكلفة 800 درهم إماراتي لأربعة أشخاص. وسيحصل كل ضيف على تذكرة سينما مع وجبة مؤلفة من طبقين من مطعم «نورث 28»، وجهاز تدفئة يدوي، وقفازات فاخرة، وقبعة صغيرة، بالإضافة إلى باقة مأكولات ومشروبات تتكون من الفشار والشوكولاتة الساخنة وقارورة مياه. وتتاح لجميع زوار السينما الثلجية إمكانية استئجار الملابس، والقفازات صوفية، والجوارب، والأحذية، والبطانيات، وسماعات لاسلكية، وخزانة مخصصة.

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