«زايد للكتاب» تعلن القائمة الطويلة لفرع الآداب

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القائمة الطويلة لفرع الآداب في دورتها الخامسة عشرة، وضمّت القائمة 12 عملاً من مصر والمملكة العربية السعودية ولبنان والكويت والسودان والعراق. والجدير بالذكر أن فرع الآداب استقطب 584 عملاً في دورة هذا العام، وهي زيادة تمثّل 33% في عدد الترشيحات بالمقارنة مع الدورة الماضية.. تتضمّن القائمة 9 أعمال روائية، هي: «أن تعشق الحياة» للروائية علوية صبح من لبنان؛ و«وجوه الحوش» للروائي حسين علي حسين من السعودية، و«غرفة المسافرين» للروائي عزت القمحاوي من مصر، ورواية «الأميرة والخاتم» للروائي رشيد الضعيف من لبنان.

كما ضمّت القائمة رواية «في أثر عنايات الزيّات» للروائية المصرية إيمان مرسال؛ و«سفر برلك» للروائي مقبول العلوي من السعودية؛ و«حدائقهن المعلقة» للروائية الكويتية نجمة إدريس؛ ورواية «طبيب أرياف» للروائي المصري محمد المنسي قنديل، ورواية «توراة المتنبي» للكاتب نعيم عبد مهلهل من العراق.

كما ضمت القائمة 3 دواوين شعرية، هي: «ما أنا فيه» للشاعر المصري أحمد الشهاوي والصادر عن الدار المصرية اللبنانية عام 2020، و«مقام نسيان» للشاعر السعودي محمد إبراهيم يعقوب والصادر عن مؤسسة الانتشار العربي عام 2019، وديوان «إذ همى مطر الكلام» للشاعرة السودانية روضة الحاج والصادر عن دار المسك للنشر والتوزيع عام 2020.

وبعد الإعلان عن القوائم الطويلة لمختلف فروع جائزة الشيخ زايد للكتاب، ستباشر لجان التحكيم تقييم الكتب التي شملتها القوائم الطويلة ورفع تقاريرها إلى الهيئة العلمية، والتي ستقوم بدورها باختيار الأعمال المرشحة لدخول القوائم القصيرة ليقوم مجلس الأمناء باعتمادها واختيار الفائزين.

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