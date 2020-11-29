محمد رمضان يستعد لإقامة أولى حفلاته في فلسطين

المصدر: دبي ـ غسان خروب

مقطع مصور قصير، أنجز بتقنية «التايم لابس»، تمددت مشاهده على نحو نصف دقيقة أو أقل، يظهر خلالها مجموعة شبان فلسطينيين، أثناء قيامهم بنحت اسم الفنان المصري «محمد رمضان ـ البرنس»، على رمال شاطئ قطاع غزة، متوجين منحوتتهم الرملية بألوان العلمين المصري والفلسطيني. المنحوتة التي نشرها الفنان محمد رمضان على حسابه في «إنستغرام»، بدت رسالة تعبير عن مدى حب الجمهور الفلسطيني لرمضان الذي تطلق عليه قاعدته الجماهيرية لقب «البرنس».

رسالة الحب تلك، بادلها رمضان بواحدة أخرى، عبر فيها عن سعادته بجمهوره الفلسطيني، كاشفاً في الوقت نفسه النقاب عن تحضيره لأول حفل له في فلسطين، من دون تحديد موعد له، حيث كتب رمضان على «إنستغرام»: «جمهوري الفلسطيني الحبيب.. جار الاتفاق على أول حفلاتي في فلسطين»، وأضاف: «شرف كبير لاسمي كتابته على شاطئ غزة». ذلك الفيديو لقي ثناء جمهور «البرنس»، فيما نجح المقطع في تجاوز حاجز المليون ونصف المليون مشاهدة على «إنستغرام» في غضون أقل من 24 ساعة.

التفاعل مع المنحوتة الرملية، يأتي في خضم تواصل الجدل الذي شهدته مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار صورة رمضان مع المغني الإسرائيلي عومير آدم، ليرد رمضان على موجة الجدل هذه، بتصريح نفى فيه معرفته بهوية المغني الإسرائيلي. وفي الوقت الذي أصدرت فيه نقابة المهن التمثيلية المصرية قراراً بإيقاف محمد رمضان، أعلنت شركة الإنتاج عن إلغائها مسلسله «موسى» والذي كان مقرراً عرضه في شهر رمضان المقبل، وأكد رمضان في أكثر من تعليق له نشره على «فيسبوك» احترامه لقرار نقابة المهن التمثيلية، في وقت قام فيه بتغيير صورة «الغلاف» الشخصي على حسابه في الفيسبوك، ليضع صورة علم فلسطين.

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