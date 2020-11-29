«كوه نور»..تاريخ الماسة الأسوأ سمعةً

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ترجمة لكتاب «كوهِ نور: تاريخ الماسة الأسوأ سمعةً في العالم»، لمؤلفيه ويليام داريمبل وأنيتا أناند، إذ نقله إلى اللغة العربية محمد فتحي خضر.

يسرد الكتاب تاريخ الجوهرة الأشهر بالعالم، ماسة «كوهِ نور»، أو جبل النور، ويستعرض المؤلفان التاريخ المبكر لماسة كوهِ نور؛ فيتتبعان الأفكار الهندية المتعلقة بالماسات بالنصوص القديمة، ويستعرضان المشاهدات المحتملة للجوهرة في العصور الوسطى وبدايات العصر الحديث خلال أزمنة المغول، وصولاً إلى ظهورها الجلي في التاريخ عقب الاستحواذ عليها من جانب نادر شاه، ثم يواصلان سرد القصة عبر إيران وأفغانستان وصولاً إلى البنجاب، ثم اختفاء كوه نور المؤقت..وغير ذلك من المحطات.

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