«الموصل» أول فيلم أمريكي باللغة العربية

المصدر: دبي - البيان

انطلق فيلم الموصل للنجم وليد القاضي، أخيراً، على منصة «نتفلكس»، ويعتبر أول فيلم أميركي، ناطق باللغة العربية من إنتاج شركة «روسو برذرز» التي أنتجت «مارفل أفينجرز» ومن تأليف وإخراج ماثيو مايكل كارناهان.

وتصدر الفيلم قائمة الأكثر مشاهدة في مصر بمجرد عرضه. ويتطرّق الفيلم للحرب العراقية، حيث يرصد فرقة شرطة عراقية تقاتل من أجل تحرير العاصمة من قوات داعش. تم عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان مدينة البندقية ومهرجان تورنتو السينمائي الدولي في العام الماضي، والتي أشادت به العديد من النقاد والمواقع مثل ScreenDaily و Hollywood Reporter، وكتبت عنه موقع IndieWire «فيلم الموصل هو عمل قوي ومكثّف، غير شخصي وموضوعي حول الحروب ضد داعش، فالفيلم هو عبارة عن حالة من تمزيق الأعصاب، وسرد الكوابيس، فأذناك لن تكف عن الصفير طوال أحداثه».

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