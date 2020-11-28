الفنان عبد المجيد عبد الله ينعى والدته: الله يرحمك يا أمي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله وفاة والدته، اليوم السبت، عبر تغريدة في حسابه الرسمي في تويتر.

وقال عبدالمجيد عبدالله في تغريدته: وبشّر الصابرين الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. الله يرحمك يا أمي وجزاك الله عني وعن اخوتي خير الجزاء لا أقول وداعاً بل إلى لقاء قريب طال او قصر عند مليك مقتدر والحمد لله رب العالمين".

كما نعت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات والدة الفنان عبد المجيد عبد الله، بمنشور عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تتقدم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بخالص التعازي والمواساة للفنان عبدالمجيد عبدالله وأسرته الكريمة بوفاة المغفور لها بإذن الله والدته. سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

وتلقى الفنان السعودي تعازي عدد كبير من محبيه ومتابعيه في الوطن العربي.

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