«أصول البحث في الثقافة المادية».. عن الفنون والحرف والصناعات التقليدية

المصدر: (القاهرة - مها سمير )

تعتمد هذه الدراسة على بيانات ومعلومات من مداخل عدة تعنى بالفنون والحرف والصناعات التقليدية، وهي ليست مجرد جمع ميداني، وليست تحليلاً بالرغم من استخدامها العمارة ومكملاتها من حديد وخشب، بالإضافة إلى النسيج والزجاج، بل هي تمثل موضوعات للنقاش، تتخذ من الأسس العلمية والعملية طريقاً لتطور جديد في كيفية التعامل مع المهارات المرتبطة بالحرف وبالفنون التقليدية، انطلاقاً من الفلسفة وعلم الجمال بحثاً عن نظريات ملائمة لتخصص جديد. الكتاب الصادر بعنوان «أصول البحث في الثقافة المادية..

الفنون والحرف والصناعات التقليدية» للباحث الدكتور حنا نعيم حنا، يتكون من أحد عشر موضوعاً تنطلق من جهود الباحثين المهتمين بهذا المجال؛ لتدعيم الباحث المتخصص أو القارئ المهتم في كيفية التكوين النظري والمنهجي والتوثيق من خلال تقسيم الثقافة المادية، وهي عملية إجرائية بغرض تسهيل الأرشفة والدراسة.

وخصائص استخدام خامات التشكيل من الناحية الفنية المتصلة بعملية تصنيع وتشكيل الخامات المستخدمة، وكذلك الجانب التشكيلي المتعلق بالإبداع الفني.

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